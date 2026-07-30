Bruno Rodrigues quebra o silêncio sobre crise no Santa Cruz e banca técnico e executivo
Em entrevista exclusiva à Rádio Jornal, Rodrigues afirmou que as divergências foram superadas e reforçou confiança em Cristian de Souza e Alex Brasil
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O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, confirmou a permanência do técnico Cristian de Souza e do executivo de futebol Alex Brasil após a crise interna registrada nos últimos dias. A declaração foi dada em entrevista exclusiva ao repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, na manhã desta quinta-feira (30).
Nos últimos dias, os bastidores do clube foram marcados por informações sobre um desgaste entre os dois profissionais. Após uma reunião realizada na quarta-feira (29), a diretoria decidiu manter tanto o treinador quanto o executivo no departamento de futebol.
Bruno Rodrigues confirma permanência de Cristian de Souza e Alex Brasil
Na entrevista à Rádio Jornal, Bruno Rodrigues classificou o episódio como uma divergência pontual e afirmou que as diferenças foram resolvidas em conversas com os dois profissionais.
"Foi uma questão de divergências pontuais, coisa natural do futebol. Entendi que são pontos de vista divergentes, mas são coisas corriqueiras do futebol. Quero dizer a você e a todos os ouvintes que os dois profissionais, tanto Alex Brasil, executivo de futebol, como nosso técnico Cristian [de] Souza, permanecem no clube. Ambos têm total confiança."
Segundo o dirigente, houve conversas em conjunto e também de forma individual para solucionar o problema.
"Dirimimos algumas divergências, conversamos muito. Conversei, inclusive, com os dois pessoalmente e, depois, conversei separadamente também. Mas entendemos, e eu também mostrei a importância desse momento, a responsabilidade com o clube, com o Santa Cruz, com o acesso. A gente não pode deixar questões menores interferirem nesse processo."
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Presidente destaca foco no acesso
O presidente afirmou que tanto Cristian Souza quanto Alex Brasil seguem com a confiança da diretoria e reforçou que o objetivo do clube permanece sendo a conquista do acesso.
Ao comentar o desfecho da situação, Bruno Rodrigues afirmou:
"São pessoas adultas, profissionais muito relevantes, que têm prestado um grande serviço ao Santa Cruz, ambos. Estou muito satisfeito com a entrega dos dois."
"Então, viramos essa página, superamos os problemas. Os dois permanecem no clube com o mesmo objetivo, com unidade, buscando o acesso, que é nosso principal objetivo este ano."
Entenda o caso
O desgaste entre Cristian Souza e Alex Brasil ganhou repercussão após informações apuradas pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, indicarem uma incompatibilidade entre os dois profissionais.
De acordo com a apuração, o cenário se agravou após a derrota do Santa Cruz por 1 a 0 para o Figueirense, pela Série C, e teve um novo capítulo durante um treinamento realizado na última terça-feira (28), quando ocorreu uma discussão envolvendo integrantes da comissão técnica, da diretoria e um atleta.
Na quarta-feira (29), Bruno Rodrigues reuniu os envolvidos e decidiu manter Cristian Souza e Alex Brasil em seus respectivos cargos.