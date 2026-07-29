Quirino critica Santa Cruz por atrasos salariais e destaca Caxias: "Honra com seus compromissos"

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Ex-atacante coral disse que a crise financeira pesou na decisão de deixar o Arruda e fez elogios à organização do Caxias após a transferência

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O ex-atacante do Santa Cruz, Diego Quirino, voltou a comentar os motivos que o levaram a deixar o clube e afirmou que a situação financeira da Cobra Coral foi decisiva para sua saída. O jogador conseguiu a rescisão indireta na Justiça do Trabalho na última terça-feira (21) e acertou um novo contrato com o Caxias para a sequência da Série C.

"O Santa Cruz estava vivendo um momento muito difícil em relação à parte financeira. Naquele momento, a situação ficou insustentável. Ficou muita coisa que eles estavam devendo e, por isso, tomei essa decisão", afirmou Quirino.

Na sequência, Quirino não poupou palavras ao criticar ao Santa Cruz ao voltar a mencionar os atrasos financeiros enfrentados durante sua passagem pelo Arruda. O atacante ainda fez questão de destacar que encontrou no Caxias um clube que, segundo ele, "honra com seus compromissos".



"Agora é página virada. Vim para um clube que honra com seus compromissos, e isso me fez tomar a decisão certa de vir para o Caxias. Espero ajudar muito a equipe neste restante de campeonato e que possamos estar muito felizes", declarou o atacante.

Justiça concedeu rescisão indireta

A Justiça do Trabalho concedeu, na última terça-feira (21), a rescisão indireta do contrato de Quirino com o Santa Cruz. Em decisão liminar, o juiz Leonardo Pessoa Burgos, da 2ª Vara do Trabalho do Recife, reconheceu o descumprimento de obrigações contratuais por parte do clube e determinou a liberação do vínculo federativo do atleta junto à CBF.

A decisão aponta que o atacante estava sem receber salários desde maio. Além disso, o Santa Cruz não havia quitado parcelas de direitos de imagem referentes aos meses de fevereiro, abril e maio, deixou de pagar o auxílio-moradia de abril e maio e também não realizou depósitos de FGTS durante toda a vigência do contrato.

Quirino encerrou sua passagem pelo Tricolor com 20 partidas disputadas e cinco gols marcados, o último deles na vitória por 2 a 1 sobre o Barra-SC, pela Série C.

Santa Cruz ainda possui pendências com o elenco

Na última sexta-feira (24), o Santa Cruz informou ter quitado integralmente a folha salarial do elenco profissional. Segundo nota oficial, foram pagos os salários regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), além dos valores referentes aos direitos de imagem e ao auxílio-moradia dos atletas.

Apesar disso, o clube ainda mantém pendências financeiras com o grupo. A diretoria deve dois meses de direitos de imagem, dois meses de auxílio-moradia e também valores referentes ao 13º salário e às férias dos jogadores remanescentes da temporada de 2025.

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Momento do Santa Cruz na Série C

O Santa Cruz ocupa atualmente a quinta colocação da Série C, com 24 pontos conquistados em 15 partidas. A equipe soma sete vitórias, três empates e cinco derrotas na competição. Antes da última rodada, a Cobra Coral vinha de uma sequência de três vitórias consecutivas, mas acabou derrotada pelo Figueirense por 1 a 0.