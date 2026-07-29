Aruá entra no radar do Santa Cruz após eliminação do América-RN na Série D

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após uma semana turbulenta, o Tricolor do Arruda tenta focar na busca por reforços para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O volante Aruá, de 30 anos, está no radar do Santa Cruz. O atleta ficou livre no mercado após a eliminação do América-RN na Série D, competição na qual foi um dos destaques do time potiguar.

Aruá atua como segundo volante e chegaria para preencher a lacuna deixada pela saída de Balotelli. De acordo com apuração do repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, o jogador, inclusive, já estaria no Recife.

Ainda segundo a reportagem do Escrete de Ouro, além do volante, o Santa Cruz busca um meia, um atacante de lado e um centroavante. Até o momento, o Tricolor não oficializou nenhum reforço para a Série C.

A demora nas chegadas se deve ao foco da diretoria em reduzir débitos com o elenco. Diante dos imbróglios envolvendo a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), a gestão coral tem convivido com grandes dificuldades para honrar a folha salarial do futebol profissional.

A busca por peças de ataque se intensificou após as saídas de Marquinhos - negociado pelo Maguary com o Chaves, de Portugal - e de Quirino, que conseguiu a rescisão indireta e acertou com o Caxias.

Na ponta, há uma clara carência no elenco. Já na referência do ataque, as opções atuais (Tiago Gomes e Eron) ainda não engrenaram com a camisa coral.

Turbulência no Santa Cruz

A semana pós-derrota para o Figueirense foi agitada. Primeiro, houve um desentendimento entre um membro da comissão técnica e o lateral-esquerdo Zé Mário. O episódio acabou sendo o estopim para escancarar o desgaste na relação entre o técnico Cristian de Souza e o executivo de futebol Alex Brasil.

Bastidores chegaram a dar conta de que o treinador teria sido demitido pelo dirigente. No entanto, o presidente Bruno Rodrigues interveio e, ao menos por enquanto, contornou a situação.