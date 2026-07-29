Aruá entra no radar do Santa Cruz após eliminação do América-RN na Série D
Após uma semana turbulenta, o Tricolor do Arruda tenta focar na busca por reforços para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O volante Aruá, de 30 anos, está no radar do Santa Cruz. O atleta ficou livre no mercado após a eliminação do América-RN na Série D, competição na qual foi um dos destaques do time potiguar.
Aruá atua como segundo volante e chegaria para preencher a lacuna deixada pela saída de Balotelli. De acordo com apuração do repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, o jogador, inclusive, já estaria no Recife.
- Quirino critica Santa Cruz por atrasos salariais e destaca Caxias: "Honra com seus compromissos"
- Com principal organizada barrada, torcida do Santa Cruz terá escolta policial para jogo contra o Botafogo-PB
- Santa Cruz: treinador Cristian de Souza e executivo Alex Brasil teriam se desentendido; um dos dois pode deixar o clube
Ainda segundo a reportagem do Escrete de Ouro, além do volante, o Santa Cruz busca um meia, um atacante de lado e um centroavante. Até o momento, o Tricolor não oficializou nenhum reforço para a Série C.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A demora nas chegadas se deve ao foco da diretoria em reduzir débitos com o elenco. Diante dos imbróglios envolvendo a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), a gestão coral tem convivido com grandes dificuldades para honrar a folha salarial do futebol profissional.
A busca por peças de ataque se intensificou após as saídas de Marquinhos - negociado pelo Maguary com o Chaves, de Portugal - e de Quirino, que conseguiu a rescisão indireta e acertou com o Caxias.
Na ponta, há uma clara carência no elenco. Já na referência do ataque, as opções atuais (Tiago Gomes e Eron) ainda não engrenaram com a camisa coral.
Turbulência no Santa Cruz
A semana pós-derrota para o Figueirense foi agitada. Primeiro, houve um desentendimento entre um membro da comissão técnica e o lateral-esquerdo Zé Mário. O episódio acabou sendo o estopim para escancarar o desgaste na relação entre o técnico Cristian de Souza e o executivo de futebol Alex Brasil.
Bastidores chegaram a dar conta de que o treinador teria sido demitido pelo dirigente. No entanto, o presidente Bruno Rodrigues interveio e, ao menos por enquanto, contornou a situação.