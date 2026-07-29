Após reunião com presidente, Cristian de Souza e Alex Brasil seguem no Santa Cruz

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Técnico segue no comando após reunião com Bruno Rodrigues e Alex Brasil; presidente tenta contornar desgaste interno no futebol coral

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Após muita especulação sobre o futuro, Cristian de Souza permanece como técnico do Santa Cruz. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (29), após reunião envolvendo o treinador, o executivo de futebol Alex Brasil e o presidente Bruno Rodrigues.

Segundo apuração do repórter Igor Moura, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, Cristian seguirá normalmente à frente dos treinamentos. Alex Brasil, até então, também permanece no cargo e é aguardado nesta quinta-feira (30) para seguir com suas atividades no departamento de futebol. Brasil inclusive trabalha com possíveis reforços vindos da Portuguesa, que foi eliminada na Série D.

O presidente Bruno Rodrigues não promoveu desligamentos e tenta contornar o desgaste entre os profissionais. O dirigente ainda conversa com lideranças do clube para entender a situação e buscar uma solução para os problemas internos.

Cristian e Alex admitem incompatibilidade

Em contato com os repórteres Igor Moura e João Victor Amorim, Cristian negou que tenha sido demitido por Alex Brasil. O executivo também negou ter comunicado a saída do treinador sem a autorização do presidente.

Os dois, porém, reconheceram a existência de divergências no trabalho. Entre os pontos de desgaste estão decisões relacionadas às contratações e ao planejamento do departamento de futebol.

A relação ficou ainda mais pressionada após a derrota por 1 a 0 para o Figueirense, no último sábado (25), pela Série C. Internamente, o departamento de futebol avaliou que Cristian errou na escalação utilizada na partida e em outras decisões.

Briga agravou crise interna

O ambiente piorou após uma discussão registrada na segunda-feira (27). O episódio envolveu o lateral-esquerdo Zé Mário e um auxiliar da comissão técnica de Cristian.

O caso aumentou a pressão sobre a permanência do treinador e de Alex Brasil juntos. A relação entre os dois chegou a ser tratada nos bastidores como incompatível.

Após a reunião desta quarta-feira, porém, ficou definido que não haverá neste momento grandes mudanças, com os dois seguindo, por enquanto. Bruno Rodrigues tenta restabelecer o diálogo e evitar novas mudanças no comando do futebol.

Santa Cruz vive momento de pressão

A crise acontece após derrota para o Figueirense na Arena de Pernambuco. O resultado fez a Cobra Coral cair para a quinta colocação, com 24 pontos, na Série C do Brasileiro.

Além dos resultados recentes, o clube convive com problemas financeiros e atrasos nos pagamentos ao elenco. O próximo jogo do Santa Cruz é contra o Botafogo-PB, fora de casa, no dia 8 de agosto, às 17h.