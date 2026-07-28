Santa Cruz: treinador Cristian de Souza e executivo Alex Brasil teriam se desentendido; um dos dois pode deixar o clube
Após derrota para o Figueirense, Santa Cruz caiu para o quinto lugar da Série C e voltou a conviver com pressão interna
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Os bastidores do Santa Cruz ganharam mais um capítulo de turbulência nesta terça-feira (28). Segundo relato do repórter Igor Moura, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, o técnico Cristian de Souza e o executivo de futebol Alex Brasil teriam protagonizado um forte desgaste interno, e a permanência de ambos no clube passou a ser considerada incompatível.
De acordo com a apuração, a situação teve início durante um treinamento realizado nesta terça-feira, quando houve uma discussão envolvendo integrantes da comissão técnica, da diretoria e um atleta. Os detalhes do episódio não foram esclarecidos, mas, segundo Igor Moura, o desentendimento expôs um problema que já vinha se agravando nos bastidores.
Ainda conforme o repórter, pessoas próximas aos envolvidos confirmaram a existência de uma forte incompatibilidade entre Cristian de Souza e Alex Brasil. A informação é de que o relacionamento entre os dois teria se deteriorado após a derrota por 1 a 0 para o Figueirense, no último sábado (25), pela Série C.
Segundo a apuração, a decisão sobre quem permanecerá no clube caberá ao presidente Bruno Rodrigues, que está em São Paulo. A expectativa é de que o dirigente conduza a definição nos próximos dias.
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"Existe uma incompatibilidade. E não quero dizer incompatibilidade em um termo pequeno. A situação é essa: ou um ou outro. Isso será decidido pelo presidente Bruno Rodrigues. Uma pessoa muito próxima de um dos atores dessa situação me confirmou que essa incompatibilidade aflorou de forma muito forte depois do jogo contra o Figueirense", afirmou Igor Moura durante participação no programa Bola Rolando.
Momento delicado
O possível atrito acontece em um momento de pressão dentro e fora de campo. Na última rodada da Série C, o Santa Cruz foi derrotado por 1 a 0 pelo Figueirense, na Arena de Pernambuco.
O gol da vitória catarinense foi marcado por Emerson Galego, ex-atacante coral, após cobrança de pênalti cometida pelo goleiro Gabriel Souza ainda no primeiro tempo.
Com o resultado, o Tricolor caiu para a quinta colocação da Série C, com 24 pontos. Além da queda de rendimento, o clube também convive com atrasos salariais ao longo da temporada, aumentando a pressão nos bastidores.
Até o momento, Santa Cruz, Cristian de Souza e Alex Brasil não se manifestaram oficialmente sobre a informação divulgada pelo repórter Igor Moura.