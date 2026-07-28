Com principal organizada barrada, torcida do Santa Cruz terá escolta policial para jogo contra o Botafogo-PB

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integrantes da principal organizada do Santa Cruz serão barrados por reconhecimento facial e não poderão se aproximar do estádio

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A reunião que definiu o esquema de segurança para o confronto entre Botafogo-PB e Santa Cruz, marcada para 8 de agosto pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, estabeleceu uma série de medidas voltadas principalmente para o controle da torcida coral. As informações foram divulgadas pelo repórter Igor Moura, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, durante o programa Bola Rolando, nesta terça-feira (28).

Entre as principais decisões, ficou definido que os integrantes da principal torcida organizada do Santa Cruz não poderão entrar no Estádio Almeidão. Segundo o planejamento, os nomes desses torcedores serão retirados do sistema de compra de ingressos e, caso tentem acessar o estádio, serão identificados e barrados por meio do sistema de reconhecimento facial.

Além da proibição de acesso ao estádio, os integrantes da organizada também não poderão permanecer em um raio de cinco quilômetros do Almeidão no dia da partida, nem utilizar camisas, faixas ou qualquer outro adereço que identifique a torcida.

Para os demais torcedores do Santa Cruz, foi definido um esquema especial de escolta. A Polícia Militar de Pernambuco acompanhará a caravana coral até a divisa com a Paraíba. A partir desse ponto, a escolta será assumida pela Polícia Militar da Paraíba, que conduzirá os ônibus até o estádio. Ao todo, serão disponibilizados 2.400 ingressos para a torcida visitante.

O esquema de segurança também prevê a instalação de tapumes na divisão entre os setores das torcidas mandante e visitante, além da montagem de um cerco com grades na área externa do Almeidão para controlar o fluxo de torcedores.

Segundo Igor Moura, o policiamento contará com, no mínimo, 500 policiais militares, além do reforço da segurança privada contratada pelo Botafogo-PB.

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As medidas foram definidas em reunião que contou com representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Federação Paraibana de Futebol, do Botafogo-PB e do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor do Ministério Público da Paraíba (Nudetor/MPPB), representado pelo promotor Leonardo Clementino Pinto.

Além da organizada do Santa Cruz, as principais torcidas organizadas do Botafogo-PB também terão acesso proibido ao Almeidão. As organizadas do Treze e do Confiança também estão impedidas de comparecer ao confronto, em razão do risco de novos confrontos após os episódios de violência registrados na partida entre Botafogo-PB e Confiança.