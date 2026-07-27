Santa Cruz perde William Alves para duelo contra o Botafogo-PB

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Sem o zagueiro contra o Botafogo-PB, técnico Cristian de Souza terá duas semanas de treinos para reajustar a equipe e tentar contar com retornos

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O Santa Cruz terá uma baixa confirmada no setor defensivo para o duelo contra o Botafogo-PB. O zagueiro William Alves cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Figueirense, no sábado, e desfalca a equipe tricolor.

Sem o defensor, o técnico Cristian de Souza precisará reformular a zaga. A reapresentação do elenco aconteceu na tarde desta segunda-feira (27), dando início à preparação para o confronto diante dos paraibanos.

Em contrapartida, o Santa Cruz pode ganhar boas notícias oriundas do departamento médico. O lateral-esquerdo Rodrigues, o volante Léo Costa e o atacante Robinho devem iniciar a transição física ao longo da semana. Tendo em vista que o jogo no Almeidão será apenas no dia 8 de agosto, o trio tem boas chances de ficar à disposição com esse intervalo maior de treinos.

"Temos essas duas semanas para poder trabalhar e melhorar a equipe. Tenho mudado a escalação para encontrar o equilíbrio. Encontramos uma cara na defesa, agora, é a parte mais difícil, que é conquistar uma cara no ataque", comentou o técnico coral Cristian de Souza.

Santa Cruz na Série C

Com os 24 pontos mantidos após o tropeço em casa, o Santa Cruz ocupa a 4ª colocação da Série C. O duelo entre Botafogo-PB e Santa Cruz está marcado para as 17h (de Brasília), do dia 8 de agosto (sábado), em partida válida pela 16ª rodada da competição.