Santa Cruz perde William Alves para duelo contra o Botafogo-PB
Sem o zagueiro contra o Botafogo-PB, técnico Cristian de Souza terá duas semanas de treinos para reajustar a equipe e tentar contar com retornos
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O Santa Cruz terá uma baixa confirmada no setor defensivo para o duelo contra o Botafogo-PB. O zagueiro William Alves cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Figueirense, no sábado, e desfalca a equipe tricolor.
Sem o defensor, o técnico Cristian de Souza precisará reformular a zaga. A reapresentação do elenco aconteceu na tarde desta segunda-feira (27), dando início à preparação para o confronto diante dos paraibanos.
Em contrapartida, o Santa Cruz pode ganhar boas notícias oriundas do departamento médico. O lateral-esquerdo Rodrigues, o volante Léo Costa e o atacante Robinho devem iniciar a transição física ao longo da semana. Tendo em vista que o jogo no Almeidão será apenas no dia 8 de agosto, o trio tem boas chances de ficar à disposição com esse intervalo maior de treinos.
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"Temos essas duas semanas para poder trabalhar e melhorar a equipe. Tenho mudado a escalação para encontrar o equilíbrio. Encontramos uma cara na defesa, agora, é a parte mais difícil, que é conquistar uma cara no ataque", comentou o técnico coral Cristian de Souza.
Santa Cruz na Série C
Com os 24 pontos mantidos após o tropeço em casa, o Santa Cruz ocupa a 4ª colocação da Série C. O duelo entre Botafogo-PB e Santa Cruz está marcado para as 17h (de Brasília), do dia 8 de agosto (sábado), em partida válida pela 16ª rodada da competição.