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Chances de classificação do Santa Cruz na Série C: veja as probabilidades do Tricolor avançar à segunda fase

Levantamento aponta o Santa Cruz como a equipe com maiores chances de avançar entre os 20 participantes da Série C do Campeonato Brasileiro

Por Thiago Seabra Publicado em 27/07/2026 às 10:55
Lance de Everaldo no jogo do Santa Cruz contra o Figueirense pela 15ª rodada da Série C
Lance de Everaldo no jogo do Santa Cruz contra o Figueirense pela 15ª rodada da Série C - Jailton Jr/JC Imagem

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Apesar da derrota por 1 a 0 para o Figueirense, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz segue muito próximo de garantir uma vaga na segunda fase da competição.

De acordo com projeção do site Chance de Gol, o Tricolor possui 96% de probabilidade de terminar a primeira fase entre os oito primeiros colocados.

No último sábado (25), o Santa Cruz desperdiçou a chance de assumir a liderança ao ser derrotado na Arena de Pernambuco. Mesmo assim, permaneceu com 24 pontos e segue dentro do G-8, dependendo apenas dos próprios resultados para confirmar a classificação ao Quadrangular Final.

Chances de classificação para a segunda fase da Série C

Segundo o Chance de Gol, estas são as probabilidades de classificação ao Quadrangular Final:

Clube Chance de classificação
Santa Cruz 96,0%
Brusque 94,2%
Guarani 90,9%
Inter de Limeira 87,8%
Ferroviária 85,3%
Paysandu 83,7%
Maringá 71,8%
Botafogo-PB 61,1%
Caxias 55,5%
Floresta 37,7%
Volta Redonda 12,4%
Ituano 7,3%
Ypiranga-RS 6,8%
Barra-SC 4,2%
Amazonas 3,3%
Itabaiana 0,8%
Figueirense 0,7%
Maranhão 0,4%
Confiança Quase 0%
Anápolis Quase 0%

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Quantos pontos garantem a classificação?

O levantamento do Chance de Gol também estima a pontuação necessária para alcançar diferentes probabilidades de classificação à segunda fase.

Probabilidade Pontos para classificação Pontos para permanência
100% 35 27
99,9% 32 22
99,5% 31 22
99% 31 21
97% 30 21
95% 30 20
80% 29 19

Com 24 pontos, o Santa Cruz está a seis pontos da marca projetada para atingir aproximadamente 95% de probabilidade de classificação, segundo o estudo.

Como funciona a segunda fase da Série C?

Os oito primeiros colocados da primeira fase avançam para o Quadrangular Final. As equipes são divididas em dois grupos com quatro clubes, que disputam jogos de ida e volta dentro de cada chave.

Ao término das seis rodadas, os dois primeiros colocados de cada grupo conquistam o acesso à Série B de 2027. Os líderes das duas chaves disputam a final para definir o campeão da Série C.

Na outra ponta da tabela, os dois últimos colocados da primeira fase são rebaixados para a Série D.

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Próximo jogo do Santa Cruz

O Tricolor volta a campo pela 16ª rodada da Série C no dia 8 de agosto (sábado), às 17h, quando enfrenta o Botafogo-PB, fora de casa. O confronto coloca frente a frente duas equipes que ocupam o G-8 e pode ser decisivo na disputa por uma vaga na segunda fase.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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