Chances de classificação do Santa Cruz na Série C: veja as probabilidades do Tricolor avançar à segunda fase
Levantamento aponta o Santa Cruz como a equipe com maiores chances de avançar entre os 20 participantes da Série C do Campeonato Brasileiro
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Apesar da derrota por 1 a 0 para o Figueirense, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz segue muito próximo de garantir uma vaga na segunda fase da competição.
De acordo com projeção do site Chance de Gol, o Tricolor possui 96% de probabilidade de terminar a primeira fase entre os oito primeiros colocados.
No último sábado (25), o Santa Cruz desperdiçou a chance de assumir a liderança ao ser derrotado na Arena de Pernambuco. Mesmo assim, permaneceu com 24 pontos e segue dentro do G-8, dependendo apenas dos próprios resultados para confirmar a classificação ao Quadrangular Final.
Chances de classificação para a segunda fase da Série C
Segundo o Chance de Gol, estas são as probabilidades de classificação ao Quadrangular Final:
|Clube
|Chance de classificação
|Santa Cruz
|96,0%
|Brusque
|94,2%
|Guarani
|90,9%
|Inter de Limeira
|87,8%
|Ferroviária
|85,3%
|Paysandu
|83,7%
|Maringá
|71,8%
|Botafogo-PB
|61,1%
|Caxias
|55,5%
|Floresta
|37,7%
|Volta Redonda
|12,4%
|Ituano
|7,3%
|Ypiranga-RS
|6,8%
|Barra-SC
|4,2%
|Amazonas
|3,3%
|Itabaiana
|0,8%
|Figueirense
|0,7%
|Maranhão
|0,4%
|Confiança
|Quase 0%
|Anápolis
|Quase 0%
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Quantos pontos garantem a classificação?
O levantamento do Chance de Gol também estima a pontuação necessária para alcançar diferentes probabilidades de classificação à segunda fase.
|Probabilidade
|Pontos para classificação
|Pontos para permanência
|100%
|35
|27
|99,9%
|32
|22
|99,5%
|31
|22
|99%
|31
|21
|97%
|30
|21
|95%
|30
|20
|80%
|29
|19
Com 24 pontos, o Santa Cruz está a seis pontos da marca projetada para atingir aproximadamente 95% de probabilidade de classificação, segundo o estudo.
Como funciona a segunda fase da Série C?
Os oito primeiros colocados da primeira fase avançam para o Quadrangular Final. As equipes são divididas em dois grupos com quatro clubes, que disputam jogos de ida e volta dentro de cada chave.
Ao término das seis rodadas, os dois primeiros colocados de cada grupo conquistam o acesso à Série B de 2027. Os líderes das duas chaves disputam a final para definir o campeão da Série C.
Na outra ponta da tabela, os dois últimos colocados da primeira fase são rebaixados para a Série D.
Próximo jogo do Santa Cruz
O Tricolor volta a campo pela 16ª rodada da Série C no dia 8 de agosto (sábado), às 17h, quando enfrenta o Botafogo-PB, fora de casa. O confronto coloca frente a frente duas equipes que ocupam o G-8 e pode ser decisivo na disputa por uma vaga na segunda fase.