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Santa Cruz | Notícia

Após derrota para o Figueirense, técnico do Santa Cruz pede desculpas à torcida e admite problemas ofensivos

O Tricolor quebrou a sequência positiva de três vitórias seguidas com o tropeço na Arena de Pernambuco, mas não sairá nesta rodada do G-8 da Série C

Por Davi Saboya Publicado em 26/07/2026 às 7:08
Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz
Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

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A derrota em casa para o Figueirense gerou uma reflexão no Santa Cruz e rendeu um tom de autocrítica por parte do comandante coral. Em entrevista coletiva, o técnico Cristian de Souza lamentou a incapacidade da equipe em transformar o apoio vindo das arquibancadas em resultado e pediu desculpas aos torcedores pela perda dos três pontos em um momento crucial do campeonato.

"Infelizmente, não conseguimos retribuir o apoio da torcida com a vitória. Fica nosso pedido de desculpas por não ter devolvido a eles os três pontos", afirmou Cristian de Souza.

"Volto a dizer, estamos em construção ainda, de equilibrar o processo, de achar os onze ideais, saber quem são os melhores, ainda estamos testando opões e características. Faz parte de uma equipe que se assume durante a competição e a dificuldade de propor e jogar em casa mais uma vez apareceu", completou.

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Ao analisar o desempenho em campo, o comandante tricolor pontuou que a equipe vive um processo de reformulação contínua ao longo da própria disputa da Série C. Segundo ele, o elenco ainda está em fase de construção e busca do encaixe ideal, o que tem cobrado seu preço em jogos onde o Santa Cruz precisa propor as ações diante de sua torcida.

Melhores momentos de Santa Cruz 0x1 Figueirense

Na avaliação do treinador, a partida teve duas etapas bem distintas. A etapa inicial foi equilibrada e marcada por forte aplicação defensiva de ambos os lados, mas ruiu para os donos da casa após uma falha de cobertura que culminou no pênalti a favor dos catarinenses.

"Vi um primeiro tempo muito bom, muito parelho, equipes se resguardando e fazendo um jogo defensivo muito forte. Erramos numa cobertura, tomamos o gol de pênalti. Fica a dificuldade de entrar no adversário que baixa bloco, tira profundidade. Começa a jogar com os gatilhos de pressão. Muito parecido com o jogo do Ypiranga-RS. Foi nossa dificuldade de fazer o jogo no ultimo terço, chegar ao fundo. A bola parada também não funcionou. Essa é a dificuldade da Série C, jogar em casa", disse.

"No segundo tempo, a gente tenta fazer as trocas, deixar o time mais leve. Alguns jogadores foram por cartões e algumas trocas de praxe na competição por desgaste, colocar mais energia e soltar o time um pouco mais à frente. Não funcionou, chutamos pouco ao gol, nossa produção ofensiva foi abaixo", acrescentou.

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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