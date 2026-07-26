Após derrota para o Figueirense, técnico do Santa Cruz pede desculpas à torcida e admite problemas ofensivos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Tricolor quebrou a sequência positiva de três vitórias seguidas com o tropeço na Arena de Pernambuco, mas não sairá nesta rodada do G-8 da Série C

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A derrota em casa para o Figueirense gerou uma reflexão no Santa Cruz e rendeu um tom de autocrítica por parte do comandante coral. Em entrevista coletiva, o técnico Cristian de Souza lamentou a incapacidade da equipe em transformar o apoio vindo das arquibancadas em resultado e pediu desculpas aos torcedores pela perda dos três pontos em um momento crucial do campeonato.

"Infelizmente, não conseguimos retribuir o apoio da torcida com a vitória. Fica nosso pedido de desculpas por não ter devolvido a eles os três pontos", afirmou Cristian de Souza.

"Volto a dizer, estamos em construção ainda, de equilibrar o processo, de achar os onze ideais, saber quem são os melhores, ainda estamos testando opões e características. Faz parte de uma equipe que se assume durante a competição e a dificuldade de propor e jogar em casa mais uma vez apareceu", completou.

Ao analisar o desempenho em campo, o comandante tricolor pontuou que a equipe vive um processo de reformulação contínua ao longo da própria disputa da Série C. Segundo ele, o elenco ainda está em fase de construção e busca do encaixe ideal, o que tem cobrado seu preço em jogos onde o Santa Cruz precisa propor as ações diante de sua torcida.

Melhores momentos de Santa Cruz 0x1 Figueirense

Na avaliação do treinador, a partida teve duas etapas bem distintas. A etapa inicial foi equilibrada e marcada por forte aplicação defensiva de ambos os lados, mas ruiu para os donos da casa após uma falha de cobertura que culminou no pênalti a favor dos catarinenses.

"Vi um primeiro tempo muito bom, muito parelho, equipes se resguardando e fazendo um jogo defensivo muito forte. Erramos numa cobertura, tomamos o gol de pênalti. Fica a dificuldade de entrar no adversário que baixa bloco, tira profundidade. Começa a jogar com os gatilhos de pressão. Muito parecido com o jogo do Ypiranga-RS. Foi nossa dificuldade de fazer o jogo no ultimo terço, chegar ao fundo. A bola parada também não funcionou. Essa é a dificuldade da Série C, jogar em casa", disse.

"No segundo tempo, a gente tenta fazer as trocas, deixar o time mais leve. Alguns jogadores foram por cartões e algumas trocas de praxe na competição por desgaste, colocar mais energia e soltar o time um pouco mais à frente. Não funcionou, chutamos pouco ao gol, nossa produção ofensiva foi abaixo", acrescentou.