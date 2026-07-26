Após derrota para o Figueirense, técnico do Santa Cruz pede desculpas à torcida e admite problemas ofensivos
O Tricolor quebrou a sequência positiva de três vitórias seguidas com o tropeço na Arena de Pernambuco, mas não sairá nesta rodada do G-8 da Série C
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A derrota em casa para o Figueirense gerou uma reflexão no Santa Cruz e rendeu um tom de autocrítica por parte do comandante coral. Em entrevista coletiva, o técnico Cristian de Souza lamentou a incapacidade da equipe em transformar o apoio vindo das arquibancadas em resultado e pediu desculpas aos torcedores pela perda dos três pontos em um momento crucial do campeonato.
"Infelizmente, não conseguimos retribuir o apoio da torcida com a vitória. Fica nosso pedido de desculpas por não ter devolvido a eles os três pontos", afirmou Cristian de Souza.
"Volto a dizer, estamos em construção ainda, de equilibrar o processo, de achar os onze ideais, saber quem são os melhores, ainda estamos testando opões e características. Faz parte de uma equipe que se assume durante a competição e a dificuldade de propor e jogar em casa mais uma vez apareceu", completou.
- Santa Cruz paga folha salarial do elenco e cumpre promessa da diretoria antes do jogo deste sábado
- Santa Cruz amplia recorde de público da Série C 2026 e já vende 25 mil ingressos para enfrentar o Figueirense
- Adaptado à nova função, Everaldo exalta fase no Santa Cruz e destaca impacto do técnico no elenco
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ao analisar o desempenho em campo, o comandante tricolor pontuou que a equipe vive um processo de reformulação contínua ao longo da própria disputa da Série C. Segundo ele, o elenco ainda está em fase de construção e busca do encaixe ideal, o que tem cobrado seu preço em jogos onde o Santa Cruz precisa propor as ações diante de sua torcida.
Melhores momentos de Santa Cruz 0x1 Figueirense
Na avaliação do treinador, a partida teve duas etapas bem distintas. A etapa inicial foi equilibrada e marcada por forte aplicação defensiva de ambos os lados, mas ruiu para os donos da casa após uma falha de cobertura que culminou no pênalti a favor dos catarinenses.
"Vi um primeiro tempo muito bom, muito parelho, equipes se resguardando e fazendo um jogo defensivo muito forte. Erramos numa cobertura, tomamos o gol de pênalti. Fica a dificuldade de entrar no adversário que baixa bloco, tira profundidade. Começa a jogar com os gatilhos de pressão. Muito parecido com o jogo do Ypiranga-RS. Foi nossa dificuldade de fazer o jogo no ultimo terço, chegar ao fundo. A bola parada também não funcionou. Essa é a dificuldade da Série C, jogar em casa", disse.
"No segundo tempo, a gente tenta fazer as trocas, deixar o time mais leve. Alguns jogadores foram por cartões e algumas trocas de praxe na competição por desgaste, colocar mais energia e soltar o time um pouco mais à frente. Não funcionou, chutamos pouco ao gol, nossa produção ofensiva foi abaixo", acrescentou.