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Santa Cruz | Notícia

Resultado do jogo do Santa Cruz x Figueirense hoje (25/07): Veja placar em tempo real

O duelo é válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e acontece neste sábado, 25 de julho de 2026, na Arena de Pernambuco

Por Davi Saboya Publicado em 25/07/2026 às 17:40
Everaldo, atacante do Santa Cruz
Everaldo, atacante do Santa Cruz - Paulo Paiva/FPF

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Santa Cruz x Figueirense se enfrentam neste sábado (25). O duelo, que acontece na Arena de Pernambuco, é válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

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Na última rodada, o Tricolor venceu por 2x1 o Barra, em Santa Catarina. A Cobra Coral possui 25 pontos e briga pela parte de cima da classificação da Terceira Divisão.

Veja o resultado do jogo do Santa Cruz x Figueirense hoje (25/07)

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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