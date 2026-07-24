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Santa Cruz x Figueirense ao vivo (25/07): onde assistir, horário e escalações

Time tricolor chega na 15ª rodada da Série C com um grande incentivo: o pagamento completo de uma folha salarial na véspera do jogo deste sábado

Por Davi Saboya Publicado em 24/07/2026 às 19:39 | Atualizado em 24/07/2026 às 19:40
Lance do &uacute;ltimo jogo do Santa Cruz em casa pela S&eacute;rie C - a vit&oacute;ria por 1x0 sobre o Ituano
Lance do último jogo do Santa Cruz em casa pela Série C - a vitória por 1x0 sobre o Ituano - JAILTON JR./JC IMAGEM

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Embalado na Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz recebe o Figueirense, neste sábado (25), com recorde de público. O duelo acontece na Arena de Pernambuco, às 16h (de Brasília), em jogo válido pela 15ª rodada. De forma antecipada, mais de 25 mil ingressos já foram comercializados.

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Antes desse confronto, a maior marca do clube coral foi o número de 19.981 torcedores no empate com a Ferroviária, no dia 31 de maio. O Tricolor chega na partida após três vitórias seguidas sobre Paysandu, Ituano e Barra-SC, respectivamente.

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Na classificação da Série C, o Santa Cruz ocupa a 3ª colocação com 24 pontos, um a menos que a líder Inter de Limeira e a mesma pontuação do vice-líder Brusque. Em relação ao lado de fora do G-8, já são três pontos. Faltam apenas cinco rodadas para o fim da primeira fase.

Salários atrasados

Na véspera do confronto, a direção coral informou que realizou o pagamento completo de uma folha salarial do time profissional. A medida foi uma promessa do presidente Bruno Rodrigues, que tem "quebrado a cabeça" para resolver os débitos com a equipe principal.

Cobra Coral

O técnico Cristian de Souza não deve realizar mudanças estruturas no time titular do Santa Cruz. Ele conta com o retorno do zagueiro Edson Miranda, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Barra-SC. Por outro lado, ele perdeu os atacantes Quirino e Marquinhos. O primeiro conseguiu a rescisão indireta do contrato e fechou com o Caxias, enquanto o outro foi negociado com Chaves, de Portugal.

"O Figueirense tem três jogadores na frente bastante rápidos e de força. O Zé, eu já trabalhei com ele, é um jovem, mas é um jogador de qualidade. O Bolt é um jogador que tem muita força pelo lado, ganha confrontos. O Galego também é um jogador de força. Vocês conhecem, já passou por aqui, mas lá no Sul vem fazendo bons anos, desde o Ipiranga, depois no Juventude", afirmou Cristian de Souza.

"Então, é um time bem organizado pelo Raul, que eu conheço bem. O treinador vai vir aqui jogando em cima das nossas características. Como foi contra o Ipiranga, como foi contra a Ferroviária, como foi contra o Ituano, não tem adversário que a gente ganha de véspera. Nós vamos ter que suar muito e ser muito organizados para conquistar os três pontos", completou o técnico.

Adversário

O Figueirense conta com dois jogadores conhecidos do futebol pernambucano. São eles: os atacantes Emerson Galego, ex-Santa Cruz, e Igor Bolt, ex-Náutico. Na classificação, o time catarinense ocupa a 16ª colocação com 17 pontos e luta contra o rebaixamento.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Santa Cruz pela Série C. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais SportyNet (Youtube) e Band (TV aberta).

Ficha do jogo - Santa Cruz x Figueirense

Santa Cruz

Gabriel Coelho; Eurico, Willian Alves, Edson Miranda e Alex Ruan; Pedro Favela, Renato e Vitinho; Ronald, Everaldo e Tiago Marques. Técnico: Cristian de Souza.

Figueirense

Fabrício; Leo Maia, Lucas Dias, Leonan e Ryan Carlos; Renan Areias, Dudu e Raynan; Zé Carlos, Emerson Galego e Igor Bolt. Técnico: Raul Cabral.

  • Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE.
  • Horário: 17h (de Brasília).
  • Árbitro: Kléber Ariel Goncalves Silva (PR).
  • Assistentes: Weber Felipe Silva e Heitor Alex Eurich (ambos de PR).
  • Onde assistir: Band (TV aberta) e SportyNet (Youtube).

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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