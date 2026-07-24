Santa Cruz paga folha salarial do elenco e cumpre promessa da diretoria antes do jogo deste sábado
Pagamento abrange CLT, direitos de imagem e auxílio-moradia, garantindo tranquilidade financeira ao grupo na véspera do compromisso em campo
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No final da tarde desta sexta-feira (24), o Santa Cruz confirmou o pagamento completo da folha salarial do elenco profissional. Por meio de nota oficial emitida pelo clube, a diretoria informou o pagamento completo dos salários regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), além dos valores referentes aos direitos de imagem e ao auxílio-moradia dos atletas.
"O Santa Cruz informa que pagou, no final da tarde desta sexta-feira, a folha completa do elenco, contemplando os pagamentos de CLT, direitos de imagem e auxílio-moradia", comunicou o Santa Cruz.
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"O pagamento havia sido garantido pelo presidente Bruno Rodrigues durante visita ao Arruda no início da semana, quando se comprometeu amenizar a situação financeira antes da partida deste sábado", completou.
A medida cumpre o compromisso assumido pelo presidente coral, Bruno Rodrigues, durante visita realizada ao Estádio do Arruda no início da semana. Na ocasião, o mandatário esteve presente na atividade, onde se reuniu com o grupo e garantiu que trabalharia para amenizar a situação financeira do clube antes do confronto contra o Figueirense.
Com o cumprimento da promessa e a regularização dos vencimentos, a cúpula tricolor busca proporcionar estabilidade e clima de tranquilidade nos bastidores do Arruda. A expectativa da diretoria é de que a resolução das pendências financeiras reflita positivamente no desempenho da equipe dentro de campo para o desafio do fim de semana.
Mesmo com os pagamentos desta sexta, a diretoria do Santa Cruz ainda mantém débitos com o elenco. O clube deve dois meses de direitos de imagem e dois de auxílio-moradia, além do encargo referente a 13º salário e férias para os atletas remanescentes da temporada 2025.
Próximo jogo do Santa Cruz
Santa Cruz x Figueirense se enfrentam neste sábado (25), às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A expectativa é que mais de 30 mil torcedores estejam presentes na partida.