Santa Cruz: Cristian de Souza fala sobre saída de Quirino e fala em reposição para o ataque

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Comandante coral afirma que elenco tem opções para a posição, mas considera importante a chegada de um novo centroavante após a saída de Quirino

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O técnico Christian de Souza comentou, nesta sexta-feira (24), a saída do atacante Quirino do Santa Cruz e projetou o confronto diante do Figueirense, válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado (25), às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco.

Quirino deixou o clube após ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo a rescisão indireta do contrato. O atacante de 32 anos defendia o Santa Cruz desde o início da temporada e marcou seu primeiro gol na Série C na vitória por 2 a 1 sobre o Barra-SC, pela 14ª rodada.

Christian de Souza fala sobre a saída de Quirino

Questionado sobre a perda do atacante, Christian afirmou que o elenco conta com outras opções para a posição, mas reconheceu que considera importante a reposição da peça para manter diferentes características à disposição durante a competição.

O treinador explicou que a comissão técnica tem buscado dar oportunidades aos centroavantes e ressaltou que o desempenho ofensivo da equipe também depende da forma como o time consegue criar jogadas.

"A gente tem centroavante, sim. Em todos os jogos eu tenho feito, não vou dizer um revezamento, mas a gente vem oportunizando a todos jogarem. O nosso modelo de jogo ainda precisa ajudar mais os nossos centroavantes na questão ofensiva."

"Talvez esse seja hoje o nosso maior desafio: rodar mais a bola, jogar mais no último terço, a bola cruzar mais vezes na frente da área para os centroavantes fazerem o que eles têm por característica, que é a finalização", afirmou.

Na sequência, Christian destacou que a saída de Quirino reduz as alternativas disponíveis para o setor e defendeu a chegada de um novo jogador para a posição.

"Nós tínhamos três jogadores de características diferentes, perdemos um. Eu acredito que a gente precisa repor para manter essa condição do treinador poder variar, trocar características, e acredito que isso vai acontecer", completou.

Santa Cruz busca quarta vitória consecutiva

Além das mudanças no setor ofensivo, o Santa Cruz chega para a partida vivendo um momento positivo na Série C.

A equipe ocupa a terceira colocação, com 24 pontos, campanha construída com sete vitórias, três empates e quatro derrotas em 14 rodadas.

O Tricolor também defende uma sequência de três vitórias consecutivas. Na rodada passada, venceu o Barra-SC por 2 a 1, em Santa Catarina, resultado que manteve o clube entre os primeiros colocados da competição.