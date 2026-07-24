Santa Cruz amplia recorde de público da Série C 2026 e já vende 23 mil ingressos para enfrentar o Figueirense

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anta Cruz recebe o Figueirense neste sábado (25), na Arena de Pernambuco, em busca da quarta vitória consecutiva e de mais uma festa da torcida coral

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O Santa Cruz segue batendo seu próprio recorde de público em uma partida da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. Nesta sexta-feira (24), véspera da partida contra o Figueirense, o clube atualizou a parcial de ingressos e anunciou a marca de 23 mil ingressos vendidos para o duelo deste sábado (25), às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, pela 15ª rodada da competição.

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Santa Cruz amplia recorde na Série C

A partida contra a Ferroviária, disputada no Arruda, havia registrado o maior público da atual edição da Série C. Na ocasião, além dos 16.607 pagantes, o Santa Cruz arrecadou R$ 300.294,87 de renda líquida, valor considerado importante para o clube em meio ao momento financeiro delicado.

Na quinta-feira (23), o clube havia informado a venda de 20 mil ingressos. Menos de 24 horas depois, a parcial foi atualizada para 23 mil. Com esse número, a expectativa é de que a renda líquida da partida ultrapasse a marca de R$ 400 mil, segundo estimativas feitas com auxílio de inteligência artificial.

Além do grande público, a diretoria espera proporcionar uma experiência marcante para os torcedores ao lado dos jogadores e da comissão técnica, aproveitando o momento positivo vivido pela Cobra Coral na temporada.

Tricolor vive sequência positiva

Dentro de campo, o Santa Cruz também atravessa boa fase. A equipe ocupa a terceira colocação, com 24 pontos, somando sete vitórias, três empates e quatro derrotas em 14 partidas.

Além disso, o time comandado por Christian de Souza chega embalado por três vitórias consecutivas. Na rodada passada, venceu o Barra por 2 a 1, em Santa Catarina, resultado que manteve o clube firme na briga pelas primeiras posições da tabela.

Próximo jogo do Santa Cruz

O duelo diante do Figueirense acontece neste sábado (25), às 17h (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, pela 15ª rodada da Série C.

Em caso de nova vitória, o Tricolor pode se consolidar ainda mais dentro do G-8 e seguir firme na disputa pelas primeiras colocações da competição, contando novamente com o apoio de um grande público nas arquibancadas.