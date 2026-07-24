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Christian de Souza projeta Santa Cruz x Figueirense e alerta para força ofensiva do adversário

Treinador do Santa Cruz destacou a velocidade do ataque do Figueirense, elogiou Raul Cabral e comentou o momento financeiro vivido pelo clube

Por Thiago Seabra Publicado em 24/07/2026 às 15:00
Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz
Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

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O técnico Christian de Souza projetou o confronto entre Santa Cruz e Figueirense, válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado (25), às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco.

Durante entrevista coletiva, o treinador coral destacou as principais características do adversário, elogiou o trabalho do técnico Raul Cabral e também comentou o momento financeiro vivido pelo clube.

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Christian de Souza destaca ataque do Figueirense

Na análise sobre o próximo adversário, Christian chamou atenção para a velocidade e a força do setor ofensivo do Figueirense. O treinador citou individualmente Zé Carlos, Igor Bolt e Emerson Galego, além de destacar a organização da equipe catarinense.

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"O Figueirense tem três jogadores na frente bastante rápidos e de força. O Zé, eu já trabalhei com ele, é um jovem, mas é um jogador de qualidade. O Bolt é um jogador que tem muita força pelo lado, ganha confrontos. O Galego também é um jogador de força. Vocês conhecem, já passou por aqui, mas lá no Sul vem fazendo bons anos, desde o Ipiranga, depois no Juventude", afirmou.

Na sequência, o comandante coral ressaltou que espera uma partida equilibrada e descartou qualquer possibilidade de favoritismo antecipado.

"Então, é um time bem organizado pelo Raul, que eu conheço bem. O treinador vai vir aqui jogando em cima das nossas características. Como foi contra o Ipiranga, como foi contra a Ferroviária, como foi contra o Ituano, não tem adversário que a gente ganha de véspera. Nós vamos ter que suar muito e ser muito organizados para conquistar os três pontos", completou.

Treinador comenta atrasos salariais

Christian de Souza também foi questionado sobre o cenário financeiro do Santa Cruz e a relação entre a diretoria e o elenco em meio aos atrasos salariais.

Segundo o treinador, o presidente do clube tem mantido contato frequente com jogadores e comissão técnica para apresentar atualizações sobre as ações adotadas para solucionar a situação.

"O presidente tem vindo ao clube quase toda semana. A gente tem uma reunião com os jogadores. O papo também é curto e reto. Ele passa as ações que está fazendo, e os jogadores compreendem isso. Acordamos dessa forma e voltamos para o trabalho. A gente sabe que a busca por recursos, a busca por parcerias, está acontecendo. Tem a tratativa da SAF."

"A gente vê isso muito claro, a vontade de resolver, porque, sem dúvida, ele vai ser o maior beneficiado. Ele é o presidente do clube, responde pelo clube. Então, ninguém mais do que ele quer que as coisas se organizem rápido e que a gente possa, a partir desse momento, focar realmente", declarou.

Na avaliação do técnico, o problema interfere na rotina da equipe, mas a expectativa é de que a situação seja resolvida durante a reta final da Série C.

"Isso atrapalha, não tenha dúvida, isso incomoda. A gente espera que isso se resolva rápido para focarmos no que precisa nesta reta final. Nós temos mais dois meses e meio que podem mudar a história desses últimos dez anos do Santa Cruz, com a volta para a Série B", completou.

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O Santa Cruz chega embalado por três vitórias consecutivas e ocupa a terceira colocação, com 24 pontos, após 14 rodadas. Na última partida, a equipe venceu o Barra por 2 a 1, em Santa Catarina.

Fora de campo, a expectativa também é positiva. O clube anunciou uma parcial de 20 mil ingressos vendidos para o confronto deste sábado, garantindo antecipadamente o maior público da Série C de 2026 e superando a marca de 16.607 pagantes registrada diante da Ferroviária.

Santa Cruz x Figueirense

  • Competição: Série C do Campeonato Brasileiro - 15ª rodada
  • Data: Sábado (25)
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Arena de Pernambuco

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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