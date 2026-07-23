Santa Cruz divulga parcial de 20 mil ingressos vendidos contra o Figueirense e bate novamente recorde de público da Série C de 2026
Tricolor encara o Figueirense neste sábado (25), na Arena de Pernambuco, em busca da quarta vitória seguida e de manter a força nas arquibancadas
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Santa Cruz segue mobilizando sua torcida para mais um compromisso pela Série C do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quinta-feira (23), o clube divulgou a parcial de 20 mil ingressos vendidos para a partida contra o Figueirense, marcada para este sábado (25), às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, pela 15ª rodada da competição.
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!
Com a marca, o Tricolor já garante o maior público da Série C de 2026, superando o próprio recorde registrado na nona rodada, quando 16.607 torcedores pagantes acompanharam o empate por 1 a 1 diante da Ferroviária.
Santa Cruz já bate próprio recorde
A partida contra a Ferroviária, disputada no Arruda, havia registrado o maior público da atual edição da Série C. Na ocasião, além dos 16.607 pagantes, o Santa Cruz arrecadou R$ 300.294,87 de renda líquida, valor considerado importante para o clube em meio ao momento financeiro delicado.
Agora, mesmo antes da abertura dos portões da Arena de Pernambuco, a torcida coral já garantiu um novo recorde de público na competição.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Tricolor vive sequência positiva
Dentro de campo, o Santa Cruz também atravessa boa fase. A equipe ocupa a terceira colocação, com 24 pontos, somando sete vitórias, três empates e quatro derrotas em 14 partidas.
Além disso, o time comandado por Christian de Souza chega embalado por três vitórias consecutivas. Na rodada passada, venceu o Barra por 2 a 1, em Santa Catarina, resultado que manteve o clube firme na briga pelas primeiras posições da tabela.
Ver essa foto no Instagram
Próximo jogo do Santa Cruz
O duelo diante do Figueirense acontece neste sábado (25), às 17h (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, pela 15ª rodada da Série C.
Em caso de nova vitória, o Tricolor pode se consolidar ainda mais dentro do G-8 e seguir firme na disputa pelas primeiras colocações da competição, contando novamente com o apoio de um grande público nas arquibancadas.