Adaptado à nova função, Everaldo exalta fase no Santa Cruz e destaca impacto do técnico no elenco

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O experiente atacante foi a principal contratação do Tricolor do Arruda para a busca do acesso na Série C do Campeonato Brasileiro

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A mudança de posicionamento em campo tem rendido bons frutos para o atacante Everaldo no Santa Cruz. Atuando quase que como um "camisa 10" no pelotão de frente, o jogador destacou a evolução no seu desempenho e a proximidade com a meta adversária como pontos determinantes para a boa fase, além de poupar o desgaste físico de acompanhar os defensores rivais pelos lados do gramado.

"Estou me sentindo muito bem atuando por dentro. Isso por vários fatores. Tenho conseguido jogar mais próximo do gol e não preciso correr atrás de lateral, o que sabemos que tem sido bastante exigido no futebol atual. Assim, consigo trocar mais passes com os meus companheiros de ataque", avaliou o atacante.

Além da adaptação tática, Everaldo fez questão de atribuir o momento positivo da equipe ao trabalho de gestão de grupo do técnico Cristian de Souza. Segundo o atleta, o comandante foi fundamental para recuperar a autoestima e o desempenho coletivo do elenco tricolor.

"O Cristian tem sido muito importante. Não digo só por mim, mas a confiança que ele resgatou do nosso elenco. Ele nos apoia bastante no dia a dia. Estamos jogando de uma maneira leve. Independente onde cada jogador atue, a confiança está a mesma. O jogador sem confiança tende a jogar mal. O que não acontece aqui e por isso estamos fazendo bons jogos", completou.

Santa Cruz na Série C

Com 24 pontos, o Santa Cruz ocupa a 3ª colocação da Série C do Campeonato Brasileiro. Uma vitória no próximo jogo pode colocar a Cobra Coral na liderança, já que a Inter de Limeira está na ponta com um ponto a mais e o vice-líder Brusque possui a mesma pontuação que o Tricolor.

Nesta sábado (25), o Santa Cruz enfrenta o Figueirense, às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco. O duelo é válido pela 19ª rodada. No último jogo, o Tricolor bateu por 2x1 o Barra, em Santa Catarina.