fechar
Santa Cruz | Notícia

Em alta, Everaldo projeta decisão para o Santa Cruz contra Figueirense: "Sabemos da importância"

Tricolor do Arruda está embalado no Campeonato Brasileiro, ocupa a 3ª colocação com 24 pontos e só sofreu uma derrota com o técnico Cristian de Souza

Por Davi Saboya Publicado em 22/07/2026 às 23:11
Everaldo, atacante do Santa Cruz
Everaldo, atacante do Santa Cruz - Paulo Paiva/FPF

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Santa Cruz vive um momento decisivo na temporada e o atacante Everaldo não esconde a importância do próximo compromisso da equipe na Série C do Campeonato Brasileiro. Em tom de total concentração, o jogador destacou que o grupo está encarando o duelo contra o Figueirense como uma verdadeira decisão para os objetivos do clube na competição.

Leia Também

"Estamos encarando com muita seriedade o próximo jogo. Sabemos da importância do jogo, que pode nos gerar a liderança e encaminhar a classificação que tanto estamos buscando. Estamos treinando, todos estão fortes e focados em busca de mais uma vitória. Sabemos da qualidade do Figueirense, mas com a força da nossa torcida e o empenho de todos podemos conseguir uma nova vitória", declarou o atacante.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Além da relevância coletiva do confronto, Everaldo também aproveitou para abordar o seu momento individual no Arruda. Questionado sobre a cobrança por resultados, o atleta rechaçou qualquer peso emocional no futebol e enfatizou que o maior obstáculo recente esteve relacionado exclusivamente ao seu ritmo de jogo e condicionamento físico após o período em que ficou afastado dos treinos coletivos.

"A pressão não me afeta. Jogar futebol não é pressão, é um privilégio. O que me afetou um pouco foi meu condicionamento. Isso me afeta bastante, afeta todo jogador de futebol. Eu estava treinando de forma particular, mas não é a mesma coisa. Estou na minha melhor forma física", disse o atacante.

"Agora, já estou conhecendo meus companheiros e conseguindo retomar o futebol que estou acostumado a apresentar. Acho que ainda tenho o que crescer e posso evoluir um pouco mais", concluiu Everaldo.

Próximo jogo do Santa Cruz

Com o atleta afirmando estar na sua melhor forma e o elenco motivado pelo apoio das arquibancadas, o Santa Cruz ajusta os últimos detalhes para buscar os três pontos e assumir o topo da tabela. O Tricolor enfrenta o Figueirense, neste sábado (25), às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco. Na última rodada, venceu fora de casa por 2x1 o Barra, em Santa Catarina.

Leia também

Alex Brasil fala sobre possíveis propostas para Cristian de Souza e reforça foco no acesso do Santa Cruz
COBRA CORAL

Alex Brasil fala sobre possíveis propostas para Cristian de Souza e reforça foco no acesso do Santa Cruz
Executivo confirma Quirino fora do Santa Cruz e admite vulnerabilidade por atrasos salariais
Santa Cruz

Executivo confirma Quirino fora do Santa Cruz e admite vulnerabilidade por atrasos salariais

Compartilhe

Tags