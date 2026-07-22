Em alta, Everaldo projeta decisão para o Santa Cruz contra Figueirense: "Sabemos da importância"

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Tricolor do Arruda está embalado no Campeonato Brasileiro, ocupa a 3ª colocação com 24 pontos e só sofreu uma derrota com o técnico Cristian de Souza

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O Santa Cruz vive um momento decisivo na temporada e o atacante Everaldo não esconde a importância do próximo compromisso da equipe na Série C do Campeonato Brasileiro. Em tom de total concentração, o jogador destacou que o grupo está encarando o duelo contra o Figueirense como uma verdadeira decisão para os objetivos do clube na competição.

"Estamos encarando com muita seriedade o próximo jogo. Sabemos da importância do jogo, que pode nos gerar a liderança e encaminhar a classificação que tanto estamos buscando. Estamos treinando, todos estão fortes e focados em busca de mais uma vitória. Sabemos da qualidade do Figueirense, mas com a força da nossa torcida e o empenho de todos podemos conseguir uma nova vitória", declarou o atacante.

Além da relevância coletiva do confronto, Everaldo também aproveitou para abordar o seu momento individual no Arruda. Questionado sobre a cobrança por resultados, o atleta rechaçou qualquer peso emocional no futebol e enfatizou que o maior obstáculo recente esteve relacionado exclusivamente ao seu ritmo de jogo e condicionamento físico após o período em que ficou afastado dos treinos coletivos.

"A pressão não me afeta. Jogar futebol não é pressão, é um privilégio. O que me afetou um pouco foi meu condicionamento. Isso me afeta bastante, afeta todo jogador de futebol. Eu estava treinando de forma particular, mas não é a mesma coisa. Estou na minha melhor forma física", disse o atacante.

"Agora, já estou conhecendo meus companheiros e conseguindo retomar o futebol que estou acostumado a apresentar. Acho que ainda tenho o que crescer e posso evoluir um pouco mais", concluiu Everaldo.

Próximo jogo do Santa Cruz

Com o atleta afirmando estar na sua melhor forma e o elenco motivado pelo apoio das arquibancadas, o Santa Cruz ajusta os últimos detalhes para buscar os três pontos e assumir o topo da tabela. O Tricolor enfrenta o Figueirense, neste sábado (25), às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco. Na última rodada, venceu fora de casa por 2x1 o Barra, em Santa Catarina.