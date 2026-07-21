Alex Brasil fala sobre possíveis propostas para Cristian de Souza e reforça foco no acesso do Santa Cruz
Executivo de Futebol afirmou que o treinador está feliz no Santa Cruz, mas lembrou que contratos possuem multa rescisória em caso de propostas
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O bom momento vivido pelo Santa Cruz na Série C tem aumentado a valorização do trabalho do técnico Cristian de Souza. O tema foi abordado pelo Executivo de Futebol do clube, Alex Brasil, após ser questionado sobre o assunto.
O dirigente afirmou que o foco de todos permanece na campanha do Tricolor, mas destacou que eventuais propostas fazem parte do futebol e lembrou que o contrato do treinador prevê multa rescisória.
Executivo comenta possível saída
Ao falar sobre o momento do treinador, Alex Brasil afirmou que é natural haver valorização quando o trabalho apresenta resultados positivos.
O dirigente chegou a falar que "multas rescisórias foram feitas para serem cumpridas", ressaltando que tanto ele quanto Cristian possuem vínculo contratual com o Santa Cruz.
Apesar disso, reforçou que o assunto não faz parte das discussões internas neste momento.
De acordo com o executivo, Cristian de Souza e toda a comissão técnica "estão muito felizes aqui" e o grupo está concentrado em "um único objetivo, que é subir o Santa Cruz".
Boa fase aumenta valorização do treinador
As declarações acontecem em um momento de crescimento do Santa Cruz na Série C. Sob o comando de Cristian de Souza, a equipe disputou oito partidas, com cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota.
O Tricolor chega embalado por três vitórias consecutivas. Nos últimos dez jogos, considerando toda a sequência recente da equipe, foram seis vitórias, dois empates e apenas duas derrotas.
Na Série C, o Santa Cruz soma 14 partidas, com sete vitórias, três empates e quatro derrotas. O desempenho contrasta com o momento vivido por Sport e Náutico, que atravessam longos períodos sem vencer na Série B.
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Classificação está próxima
Restando cinco rodadas para o encerramento da primeira fase, o Santa Cruz ocupa a 3ª colocação, com 24 pontos.
O líder é a Inter de Limeira, com 25 pontos. O Brusque aparece em segundo lugar, também com 24 pontos, levando vantagem sobre o Santa apenas no terceiro critério de desempate: gols marcados. O Brusque soma 20 gols, enquanto o Tricolor marcou 15.
A equipe pernambucana está próxima de garantir vaga na segunda fase. A projeção é de que alcançar pelo menos 30 pontos seja suficiente para assegurar a classificação.
Histórico recente de Cristian chama atenção
Embora viva um momento de estabilidade no Arruda, Cristian de Souza possui um histórico recente de passagens curtas pelos clubes em que trabalhou.
O treinador está a apenas dois jogos de completar dez partidas pelo Santa Cruz. A última vez que atingiu essa marca foi em 2024, quando comandou o CSA por dez jogos.
Desde então, acumula oito trabalhos consecutivos sem alcançar dez partidas em uma mesma equipe.
Quando acertou com o Santa Cruz, Cristian deixou o Amazonas em um momento positivo. Na ocasião, liderava a Série C de forma invicta, com quatro vitórias e um empate em cinco partidas, enquanto o Santa ocupava apenas a 15ª colocação da competição.
Em 2026, o Santa Cruz se tornou o quarto clube comandado pelo treinador na temporada.
Próximo compromisso do Santa Cruz
O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (25), às 17h, quando enfrenta o Figueirense, na Arena de Pernambuco, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.