Alex Brasil fala sobre possíveis propostas para Cristian de Souza e reforça foco no acesso do Santa Cruz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Executivo de Futebol afirmou que o treinador está feliz no Santa Cruz, mas lembrou que contratos possuem multa rescisória em caso de propostas

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O bom momento vivido pelo Santa Cruz na Série C tem aumentado a valorização do trabalho do técnico Cristian de Souza. O tema foi abordado pelo Executivo de Futebol do clube, Alex Brasil, após ser questionado sobre o assunto.

O dirigente afirmou que o foco de todos permanece na campanha do Tricolor, mas destacou que eventuais propostas fazem parte do futebol e lembrou que o contrato do treinador prevê multa rescisória.

Executivo comenta possível saída

Ao falar sobre o momento do treinador, Alex Brasil afirmou que é natural haver valorização quando o trabalho apresenta resultados positivos.

O dirigente chegou a falar que "multas rescisórias foram feitas para serem cumpridas", ressaltando que tanto ele quanto Cristian possuem vínculo contratual com o Santa Cruz.

Apesar disso, reforçou que o assunto não faz parte das discussões internas neste momento.

De acordo com o executivo, Cristian de Souza e toda a comissão técnica "estão muito felizes aqui" e o grupo está concentrado em "um único objetivo, que é subir o Santa Cruz".

Boa fase aumenta valorização do treinador

As declarações acontecem em um momento de crescimento do Santa Cruz na Série C. Sob o comando de Cristian de Souza, a equipe disputou oito partidas, com cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

O Tricolor chega embalado por três vitórias consecutivas. Nos últimos dez jogos, considerando toda a sequência recente da equipe, foram seis vitórias, dois empates e apenas duas derrotas.

Na Série C, o Santa Cruz soma 14 partidas, com sete vitórias, três empates e quatro derrotas. O desempenho contrasta com o momento vivido por Sport e Náutico, que atravessam longos períodos sem vencer na Série B.

Classificação está próxima

Restando cinco rodadas para o encerramento da primeira fase, o Santa Cruz ocupa a 3ª colocação, com 24 pontos.

O líder é a Inter de Limeira, com 25 pontos. O Brusque aparece em segundo lugar, também com 24 pontos, levando vantagem sobre o Santa apenas no terceiro critério de desempate: gols marcados. O Brusque soma 20 gols, enquanto o Tricolor marcou 15.

A equipe pernambucana está próxima de garantir vaga na segunda fase. A projeção é de que alcançar pelo menos 30 pontos seja suficiente para assegurar a classificação.

Histórico recente de Cristian chama atenção

Embora viva um momento de estabilidade no Arruda, Cristian de Souza possui um histórico recente de passagens curtas pelos clubes em que trabalhou.

O treinador está a apenas dois jogos de completar dez partidas pelo Santa Cruz. A última vez que atingiu essa marca foi em 2024, quando comandou o CSA por dez jogos.

Desde então, acumula oito trabalhos consecutivos sem alcançar dez partidas em uma mesma equipe.

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

Quando acertou com o Santa Cruz, Cristian deixou o Amazonas em um momento positivo. Na ocasião, liderava a Série C de forma invicta, com quatro vitórias e um empate em cinco partidas, enquanto o Santa ocupava apenas a 15ª colocação da competição.

Em 2026, o Santa Cruz se tornou o quarto clube comandado pelo treinador na temporada.

Próximo compromisso do Santa Cruz

O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (25), às 17h, quando enfrenta o Figueirense, na Arena de Pernambuco, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.