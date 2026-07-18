Santa Cruz vive expectativa por entrevista coletiva do executivo de futebol Alex Brasil

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A folga desse final de semana, que parecia tranquilo, passou por dias agitados nos bastidores do Arruda com a ação na Justiça e saída de atleta

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A segunda-feira, 20 de julho de 2026, promete ser de explicações e definições nos bastidores do Arruda. O Santa Cruz vive a expectativa de um pronunciamento oficial do executivo de futebol, Alex Brasil, em entrevista coletiva agendada pelo clube. O dirigente terá a missão de passar a limpo tudo que vem acontece fora das quatro linhas, desde os salários atrasados e possíveis contratações até o processo de Quirino e a saída de Marquinhos.

O assunto mais delicado da pauta certamente envolve o atacante Quirino. O centroavante acionou o clube judicialmente no último dia 4 de julho, pleiteando a rescisão indireta do contrato de trabalho e uma liminar para liberação imediata do vínculo federativo.

A ação atinge a expressiva cifra de R$ 1.149.752,61, englobando salários atrasados (maio), três meses de direitos de imagem em aberto (fevereiro, abril e maio), dois meses de auxílio-moradia e a ausência completa de depósitos de FGTS ao longo do contrato.

Além do imbróglio jurídico, Alex Brasil também deve oficializar a saída de outro atacante: Marquinhos. Reserva da equipe, o jogador que pertence ao Maguary está de "malas prontas" para defender o Chaves, da Segunda Divisão de Portugal.

Como o contrato de empréstimo firmado após o Estadual previa a liberação gratuita em caso de propostas do exterior, o Tricolor nada pôde fazer para segurá-lo, restando agora alinhar os detalhes da taxa de vitrine. Marquinhos, que se recuperou recentemente de uma lesão na coxa e não joga desde 14 de junho, despede-se com oito jogos e dois gols marcados nesta Série C.

A entrevista coletiva do executivo ainda será o termômetro para a busca por reforços, já que a torcida cobra peças de reposição para esta janela de transferências. Em paralelo à agitação nos bastidores, o elenco recebeu três dias de folga e se reapresenta nesta segunda-feira (20).

Santa Cruz na Série C

Sob o comando de Cristian de Souza, o time vive um momento de extrema regularidade na Terceira Divisão, embalado por três vitórias consecutivas (Paysandu, Ituano e Barra). Atual 3º colocado com 24 pontos, o Santa Cruz terá uma semana cheia de treinamentos antes de voltar a campo no dia 25 de julho, contra o Figueirense, na Arena de Pernambuco.