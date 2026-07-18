Santa Cruz perde atacante para a disputa da Série C

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Marquinhos, que pertence ao Maguary, recebeu uma proposta para jogar em Portugal e não disputará mais o Campeonato Brasileiro pelo clube coral

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O Santa Cruz perdeu uma peça do seu setor ofensivo para a sequência da Série C. Trata-se do atacante Marquinhos, que pertence ao Maguary e está de saída do Arruda para defender o Chaves, de Portugal. O jogador havia chegado ao clube tricolor por empréstimo após o encerramento do Campeonato Pernambucano deste ano.

Pelo acordo firmado na época, ficou estabelecido que o atleta seria liberado sem custos em caso de proposta do exterior, justamente o que aconteceu agora. Como compensação, a equipe coral deve receber um valor referente à taxa de vitrine. O novo clube do atacante disputa atualmente a segunda divisão portuguesa.

Pelo Tricolor, Marquinhos disputou oito partidas, a maioria saindo do banco de reservas, e balançou as redes duas vezes. Após desfalcar o time nos últimos compromissos devido a uma lesão na coxa, ele já está recuperado. Sua última aparição em campo ocorreu no dia 14 de junho, na vitória diante do Brusque.

A saída do atleta deve ser confirmada pelo executivo de futebol, Alex Brasil, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (20). No pronunciamento agendado, o dirigente deve tratar não apenas da despedida do atacante, mas também do imbróglio jurídico com Quirino, que acionou o clube na Justiça, e da busca por reforços nesta janela de transferências.

Santa Cruz na Série C

Em paralelo às turbulências de bastidores, o elenco desfruta do último dos três dias de folga iniciados na sexta-feira (17). A reapresentação também ocorre nesta segunda (20). Apesar dos problemas extracampo, o time comandado pelo técnico Cristian de Souza vive grande fase na Terceira Divisão, embalado por três vitórias seguidas contra Paysandu, Ituano e Barra.

Atual 3º colocado da Série C com 24 pontos, o Santa Cruz só volta a campo no dia 25 de julho para enfrentar o Figueirense. O confronto, válido pela 15ª rodada, acontece às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco.