Quirino aciona o Santa Cruz na Justiça, pede rescisão contratual, e cobra mais de R$ 1 milhão

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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O centroavante, de 32 anos, sempre foi um dos principais alvos de críticas da torcida coral. Neste ano, disputou 20 jogos e marcou cinco gols

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Os bastidores do Santa Cruz ganharam um capítulo turbulento, além dos constantes atrasos salariais. O atacante Quirino ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho contra o clube, pleiteando a rescisão indireta do contrato de trabalho.

O processo foi protocolado no último dia 4 de julho e o jogador continuou treinando, sem comunicar a ninguém da decisão. Inclusive, participou do último jogo, atuou bem e até marcou gol na vitória sobre o Barra-C pela Série C.

Na ação, o atleta cobra um montante total de R$ 1.149.752,61, que envolve salários atrasados, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), direitos de imagem, verbas rescisórias, 13º salário e a cláusula compensatória desportiva.

O jogador ainda pede uma tutela de urgência, ou seja, uma liminar para rescindir o contrato imediatamente, visando a liberação do vínculo junto ao Santa Cruz.

Futuro de Quirino no Santa Cuz

Sabendo da importância de manter o elenco focado e estruturado para a disputa iminente do Quadrangular do Campeonato Brasileiro da Série C, a cúpula tricolor tenta convencer o atleta a retirar a ação trabalhista e permanecer no Arruda.

Por outro lado, existe uma informação nos bastidores de que, diante da exposição dos problemas financeiros e do litígio judicial exposto, o clima para a permanência de Quirino no clube tornou-se insustentável. Isso porque o atleta sempre foi um dos principais alvos de críticas por parte da torcida coral.

O Santa Cruz deve se pronunciar sobre o assunto na entrevista coletiva da próxima segunda-feira (20) com o executivo de futebol Alex Brasil.