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Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz aproveita folga no calendário e elenco ganha folga neste final de semana

O Tricolor só volta a jogar no dia 25 de julho contra o Figueirense, na Arena de Pernambuco, em jogo válido pela 15ª rodada da Série C

Por Davi Saboya Publicado em 16/07/2026 às 20:27
Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz, em treino no Arruda
Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz, em treino no Arruda - Evelyn Victoria/SCFC

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Em alta na temporada, o elenco do Santa Cruz recebeu uma folga prolongada neste final de semana, com o grupo de jogadores liberado das atividades entre sexta-feira (17) e domingo (19). O período de descanso e treinamentos sem pressa é fruto de um hiato na tabela: a Cobra Coral só volta a campo no próximo sábado, dia 25 de julho, às 17h, para enfrentar o Figueirense, em duelo que será realizado na Arena de Pernambuco.

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O momento para respirar e ajustar os ponteiros não poderia ser melhor. No último dia 12, o Tricolor do Arruda engrenou a terceira vitória consecutiva ao bater o Barra-SC por 2 a 1, em Santa Catarina. A sequência positiva do time pernambucano já contava com triunfos expressivos diante do Paysandu, fora de casa, e do Ituano, diante da torcida coral.

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Sob o comando do técnico Cristian de Souza, o Santa Cruz vive um momento de sólida consistência. Em nove partidas disputadas sob a nova liderança, a equipe sofreu apenas uma derrota, para o Ypiranga-RS, dentro de casa. O restante do retrospecto aponta para uma campanha altamente competitiva, com seis vitórias e dois empates.

Esta arrancada consolidou a Cobra Coral no bloco de cima da tabela. Atualmente, o Santa Cruz ocupa a 3ª colocação, com 24 pontos, figurando confortavelmente dentro do G-8. A vantagem para o primeiro time fora da zona de classificação é de três pontos, uma vez que o Caxias aparece na 9ª posição, com 21 pontos.

Novo preparador físico do Santa Cruz

Se para o elenco a pausa serve para recuperar o desgaste das viagens, para a comissão técnica o período é visto como uma rara e valiosa janela de trabalho. O cenário é especialmente favorável para o novo preparador físico do clube, Gian de Oliveira.

Recém-chegado ao Arruda, onde já teve uma passagem em 2018, trabalhando ao lado do técnico Júnior Rocha, Gian celebrou o tempo disponível para ajustar os atletas ao estilo de jogo exigido pelo técnico Cristian de Souza.

"É o sonho de todo preparador físico ter tempo para trabalhar. Para mim, que estou chegando agora, ainda mais, é uma excelente oportunidade para começar a implementar a minha forma de trabalhar, sempre de acordo com o modelo de jogo do treinador", destacou o preparador físico.

Com o elenco descansado e a preparação física sob nova diretriz, o Santa Cruz projeta manter o ritmo embalado para consolidar de vez a vaga rumo à próxima fase da competição. Faltam apenas cinco jogos para o fim da primeira fase da Série C.

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