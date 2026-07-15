Matheus Vinicius comenta disputa por vaga na defesa do Santa Cruz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Melhor defesa da Série C ao lado do Caxias, Tricolor tem quatro zagueiros brigando por três vagas no sistema de Cristian de Souza

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Santa Cruz vive um dos melhores momentos defensivos da Série C do Campeonato Brasileiro. Com apenas 10 gols sofridos em 14 partidas, o Tricolor divide o posto de melhor defesa da competição com o Caxias e chega à reta final da primeira fase com uma disputa saudável por espaço na zaga.

Na terceira colocação, com 24 pontos, sete vitórias, três empates e quatro derrotas, o Coral terá um reforço importante para a sequência da competição. Edson Miranda retorna após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e aumenta a concorrência no setor defensivo.

Enquanto isso, Matheus Vinicius aproveitou as oportunidades recebidas nas últimas rodadas e agradou à comissão técnica com boas atuações. Em entrevista ao repórter Igor Moura, da TV e Rádio Jornal, exibida no programa Bola Rolando da última quarta-feira (14), o zagueiro comentou sobre a disputa por uma vaga entre os titulares.

"Cabe ao professor decidir, me colocar como titular ou não. Estou trabalhando para isso. A gente sabe que não só eu, mas todos os outros zagueiros têm totais condições de ser titulares. Trabalhamos para isso, sempre respeitando um ao outro dentro de campo e nos treinamentos. Também respeitamos qualquer decisão do professor."

Como fica a disputa na defesa?

Cristian de Souza tem utilizado, na maior parte dos jogos, um esquema com três zagueiros, sendo um deles desempenhando uma função mais aberta, semelhante à de um lateral defensivo.

Nesse cenário, Eurico aparece como peça praticamente garantida entre os titulares. Assim, a principal disputa fica pelas outras duas vagas no sistema defensivo coral.

Matheus Vinicius ganhou força na briga após boas atuações nas últimas partidas. Edson Miranda retorna após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e volta a ficar à disposição da comissão técnica. Já William Alves segue como uma das principais referências da equipe no setor, tanto pela experiência quanto pela segurança defensiva que oferece.

Assim, Cristian de Souza terá uma "dor de cabeça" positiva para definir a zaga do Santa Cruz nas rodadas decisivas da primeira fase da Série C.

Foco na classificação

Apesar de o Santa Cruz estar muito próximo de garantir vaga na próxima fase, Matheus Vinicius afirmou que o grupo evita fazer contas e prefere pensar jogo a jogo.

"A gente sabe que já foi dito em algumas reportagens que, com 27 ou 28 pontos, existe a possibilidade de classificação. Mas também sabemos que ainda faltam cinco jogos. Estamos trabalhando muito para conquistar o maior número de pontos possível nessas cinco partidas. Não ficamos focados em chegar aos 27 ou 28 pontos. Queremos somar o máximo possível jogo a jogo para nos classificarmos na melhor posição possível."

Com cinco rodadas restantes, o Santa Cruz busca confirmar a vaga na segunda fase e, ao mesmo tempo, terminar entre os primeiros colocados para conquistar vantagens no mata-mata.