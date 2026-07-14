fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz ganha três retornos para jogo contra Figueirense pela Série c

O Tricolor venceu o Barra-SC no dia 12 de julho e só voltará a entrar em campo no próximo dia 25 contra o Figueirense na Arena de Pernambuco

Por Davi Saboya Publicado em 14/07/2026 às 21:37
Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz
Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Embalado na Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz terá novidades importantes para o próximo compromisso na competição. Com mais de uma semana de preparação pela frente, o Tricolor se organiza para enfrentar o Figueirense no dia 25 de julho, às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, e poderá contar com até três jogadores de volta ao time.

Leia Também

A presença garantida é a do zagueiro Edson Miranda, que cumpriu suspensão na vitória diante do Barra-SC e volta a ficar à disposição. Consolidado como titular na defesa coral, o atleta já soma nove partidas disputadas e um gol marcado no torneio.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Além dele, a equipe deve ter as voltas do lateral-esquerdo Zé Mário e do atacante Marquinhos, que estão em processo de transição física e têm a expectativa de retomar os treinamentos normalmente no decorrer desta semana.

Outro retorno confirmado é o do próprio técnico Cristian de Souza, que voltará a comandar a equipe à beira do gramado após também ter cumprido suspensão no duelo contra o Barra. O período de treinamentos servirá para ajustar os detalhes de um time que vive um grande momento na temporada.

Santa Cruz na Série C

Ocupando a terceira posição na tabela com 24 pontos, o Santa Cruz vem de uma sequência de três vitórias consecutivas e possui uma campanha sólido no G-8.

Agora, restando apenas cinco rodadas para o término da fase inicial, a equipe pernambucana projeta que precisa, em tese, de pelo menos mais duas vitórias para assegurar matematicamente a classificação ao Quadrangular Final.

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags