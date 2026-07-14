Santa Cruz ganha três retornos para jogo contra Figueirense pela Série c

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Tricolor venceu o Barra-SC no dia 12 de julho e só voltará a entrar em campo no próximo dia 25 contra o Figueirense na Arena de Pernambuco

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Embalado na Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz terá novidades importantes para o próximo compromisso na competição. Com mais de uma semana de preparação pela frente, o Tricolor se organiza para enfrentar o Figueirense no dia 25 de julho, às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, e poderá contar com até três jogadores de volta ao time.

A presença garantida é a do zagueiro Edson Miranda, que cumpriu suspensão na vitória diante do Barra-SC e volta a ficar à disposição. Consolidado como titular na defesa coral, o atleta já soma nove partidas disputadas e um gol marcado no torneio.

Além dele, a equipe deve ter as voltas do lateral-esquerdo Zé Mário e do atacante Marquinhos, que estão em processo de transição física e têm a expectativa de retomar os treinamentos normalmente no decorrer desta semana.

Outro retorno confirmado é o do próprio técnico Cristian de Souza, que voltará a comandar a equipe à beira do gramado após também ter cumprido suspensão no duelo contra o Barra. O período de treinamentos servirá para ajustar os detalhes de um time que vive um grande momento na temporada.

Santa Cruz na Série C

Ocupando a terceira posição na tabela com 24 pontos, o Santa Cruz vem de uma sequência de três vitórias consecutivas e possui uma campanha sólido no G-8.

Agora, restando apenas cinco rodadas para o término da fase inicial, a equipe pernambucana projeta que precisa, em tese, de pelo menos mais duas vitórias para assegurar matematicamente a classificação ao Quadrangular Final.