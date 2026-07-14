Santa Cruz ganha três retornos para jogo contra Figueirense pela Série c
O Tricolor venceu o Barra-SC no dia 12 de julho e só voltará a entrar em campo no próximo dia 25 contra o Figueirense na Arena de Pernambuco
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Embalado na Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz terá novidades importantes para o próximo compromisso na competição. Com mais de uma semana de preparação pela frente, o Tricolor se organiza para enfrentar o Figueirense no dia 25 de julho, às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, e poderá contar com até três jogadores de volta ao time.
A presença garantida é a do zagueiro Edson Miranda, que cumpriu suspensão na vitória diante do Barra-SC e volta a ficar à disposição. Consolidado como titular na defesa coral, o atleta já soma nove partidas disputadas e um gol marcado no torneio.
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Além dele, a equipe deve ter as voltas do lateral-esquerdo Zé Mário e do atacante Marquinhos, que estão em processo de transição física e têm a expectativa de retomar os treinamentos normalmente no decorrer desta semana.
Outro retorno confirmado é o do próprio técnico Cristian de Souza, que voltará a comandar a equipe à beira do gramado após também ter cumprido suspensão no duelo contra o Barra. O período de treinamentos servirá para ajustar os detalhes de um time que vive um grande momento na temporada.
Santa Cruz na Série C
Ocupando a terceira posição na tabela com 24 pontos, o Santa Cruz vem de uma sequência de três vitórias consecutivas e possui uma campanha sólido no G-8.
Agora, restando apenas cinco rodadas para o término da fase inicial, a equipe pernambucana projeta que precisa, em tese, de pelo menos mais duas vitórias para assegurar matematicamente a classificação ao Quadrangular Final.