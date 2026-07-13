Santa Cruz: Arruda completa 1 ano sem receber jogos do time profissional com torcida

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Nesse período, a equipe coral precisou jogar de portões fechados na própria casa, pois o equipamento não possuía condições de receber os torcedores

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O dia 13 de julho carrega agora um simbolismo melancólico para a torcida do Santa Cruz. Nesta segunda-feira, completou-se exatamente um ano desde a última vez em que o elenco profissional do Tricolor atuou com o apoio dos torcedores nas arquibancadas do Estádio José do Rego Maciel. Esse distanciamento forçado resume os desafios atuais de uma instituição que tenta se reerguer na Série C, mas esbarra no desgaste físico do próprio reduto.

A última partida oficial com portões abertos no local ocorreu no meio de 2025, quando pouco mais de 8 mil espectadores acompanharam um empate contra o Santa Cruz-RN pela Série D. Desde aquela tarde, o gramado que já registrou alguns dos maiores públicos da história do futebol brasileiro passou a conviver apenas com o vazio e com vistorias técnicas reprovadas.

O impedimento para o retorno do público não se trata de mero capricho burocrático, mas sim de uma questão de segurança pública. Uma avaliação técnica realizada pela Defesa Civil em abril deste ano acendeu o sinal de alerta ao classificar as condições gerais do estádio na categoria de "risco alto". O relatório apontou, inclusive, que determinados setores da praça esportiva atingiram o nível de "risco muito alto".

Diante desse diagnóstico, o processo de regularização do imóvel travou nos órgãos competentes. O Corpo de Bombeiros não emitiu o Auto de Vistoria (AVCB), aguardando que as correções estruturais exigidas sejam efetivamente realizadas pelo clube. Já Polícia Militar não deu início ao planejamento tático de segurança para dias de jogos, uma etapa obrigatória para validar qualquer protocolo de reabertura.

A raiz do problema que impede as reformas necessárias é estritamente financeira. Sem margem no orçamento e convivendo rotineiramente com atrasos nos salários de jogadores e funcionários, a diretoria do Santa Cruz não tem conseguido encontrar os recursos necessários para realizar as obras e reabrir o Arruda o quanto antes.

SAF do Santa Cruz

Nesse cenário de escassez, a cúpula tricolor deposita todas as suas expectativas na consolidação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A transição para o modelo empresarial é tratada nos bastidores como o único caminho viável para captar os aportes milionários necessários para recuperar as instalações, sanar as pendências estruturais e readequar o Arruda às exigências do futebol moderno.

A falta de uma casa liberada tem cobrado juros altos do Santa Cruz ao longo desta temporada. Sem conseguir viabilizar o uso frequente da Arena de Pernambuco e diante da impossibilidade de mandar seus compromissos nos estádios dos rivais locais, o clube foi obrigado a disputar confrontos decisivos do Campeonato Pernambucano, como os duelos contra Jaguar e Decisão, de portões fechados no próprio Arruda.

Privado do apoio da torcida na real casa, o Santa Cruz segue a caminhada esportiva sob condições adversas, enquanto tenta viabilizar soluções financeiras urgentes para devolver o principal patrimônio ao torcedor. Enquanto isso, o clube manda os jogos na Arena de Pernambuco, mas já precisou jogar de portões fechados no Arruda.