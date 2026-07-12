Santa Cruz vence o Barra e emenda terceira vitória seguida na Série C
Tricolor abre dois gols no primeiro tempo, segura pressão do Barra e chega aos 24 pontos na 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro
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O Santa Cruz venceu o Barra por 2 a 1, na manhã deste domingo (12), na Arena Barra FC, em Itajaí, pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A vitória foi marcada por mais uma boa apresentação coral, principalmente no primeiro tempo, com domínio sobre o adversário. Foi a terceira vitória seguida do Tricolor na Terceirona. Agora o time pernambucana está cada vez mais perto da classificação para a próxima fase. Matheus Vinícius e Quirino marcaram para o Tricolor, enquanto Renan Bernabé descontou.
Com o resultado, o Santa Cruz chegou aos 24 pontos e assumiu provisoriamente a terceira colocação. A rodada ainda será complementada. O Barra permanece com 15 pontos, na 16ª posição.
Na próxima rodada, o Santa Cruz recebe o Figueirense no sábado (25), às 17h, na Arena de Pernambuco. O Barra visita o Ypiranga no domingo (26), às 16h, no Rio Grande do Sul.
Como foi o jogo
O primeiro tempo teve poucas oportunidades, mas o Santa Cruz foi eficiente. A equipe controlou os espaços com a marcação e aproveitou as dificuldades do Barra na construção das jogadas.
A primeira chance clara aconteceu aos nove minutos. Natan errou na saída de bola e deixou Quirino em condições de finalizar, mas o atacante bateu torto. Pouco depois, Ronald cruzou pela direita e Vitinho cabeceou para defesa de Ewerton.
O Santa Cruz abriu o placar aos 23 minutos. Everaldo cobrou falta de longa distância, e Matheus Vinícius ganhou pelo alto para cabecear à esquerda do goleiro.
A vantagem aumentou aos 35 minutos. Everaldo acionou Ronald, que avançou pela direita e cruzou rasteiro. Quirino se jogou de carrinho e completou para o fundo da rede.
Depois do segundo gol, o Barra passou a atacar mais. Natan arriscou de fora da área, e Vinícius Popó finalizou de primeira após cruzamento de Augusto Potiguar, mas ambos mandaram por cima.
O Barra voltou do intervalo com Renan Bernabé e Betinho nos lugares de Vinícius Popó e Natan. A mudança teve efeito aos sete minutos. Augusto Potiguar cruzou pela direita, e Bernabé cabeceou para diminuir o placar.
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O Santa Cruz respondeu em contra-ataque. Vitinho recuperou a bola e iniciou a jogada para Quirino lançar Ronald. O atacante invadiu a área, finalizou forte e acertou a trave.
Cristian de Souza, suspenso e representado pelo auxiliar Roberto Maschio na área técnica, renovou o ataque com as entradas de Eron e Nilton. Os dois tiveram oportunidades logo após entrar. Eron finalizou sem força, enquanto Nilton exigiu boa defesa de Ewerton.
O Barra quase empatou aos 24 minutos. Matheusinho encontrou Marcelinho dentro da área, mas Gabriel Souza fechou o ângulo e fez a defesa.
Nos minutos finais, o time catarinense aumentou a pressão e buscou o empate com cruzamentos e bolas paradas. O Santa Cruz protegeu a área e manteve a vantagem até o apito final.
Ficha da partida - Barra 1x2 Santa Cruz
Barra: Ewerton; Augusto Potiguar, Jean Pierre, Éverton Alemão e Vavá (Da Rocha); Natan (Betinho), Pablo Gabriel e Warley Júnior; Marcelinho (Lucas Vargas), Cléo Silva (Matheusinho) e Vinícius Popó (Renan Barnabé). Técnico: Evaristo Piza.
Santa Cruz: Gabriel Souza; Eurico, William Alves e Matheus Vinícius; Renato (Silva), Pedro Favela, Vitinho e Alex Ruan (Thiago Ennes); Ronald (Nilton), Everaldo e Quirino (Eron). Técnico: Cristian de Souza.
Competição: Campeonato Brasileiro Série C – 14ª rodada. Local: Arena Barra FC, em Itajaí (SC). Arbitragem: Artur de Morais Fernandes (GO). Assistentes: Leone Carvalho Rocha e Jonny Kamenach Rocha (GO). Cartões amarelos: Marcelinho, Lucas Vargas e Da Rocha (Barra); William Alves (Santa Cruz). Gols: Matheus Vinícius, aos 23 minutos, e Quirino, aos 35 minutos do primeiro tempo (Santa Cruz); Renan Bernabé, aos sete minutos do segundo tempo (Barra).