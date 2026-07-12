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Santa Cruz | Notícia

Classificação atualizada da Série C: confira como está o G8 após vitória do Santa Cruz

Tricolor conquista a terceira vitória seguida, sobe para a terceira colocação e fica a um ponto da liderança, mas rodada ainda terá outros jogos

Por Thiago Wagner Publicado em 12/07/2026 às 13:25
Imagem do confronto entre Santa Cruz e Ituano pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026
Imagem do confronto entre Santa Cruz e Ituano pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026 - JAILTON JR/JC IMAGEM

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O Santa Cruz terminou a partida contra o Barra na terceira colocação da Série C do Campeonato Brasileiro. Com a vitória por 2 a 1, neste domingo (12), o Tricolor chegou aos 24 pontos e entrou de vez na disputa pelas primeiras posições.

A classificação ainda é provisória, já que a 14ª rodada terá outros jogos ao longo do dia. O Santa Cruz aparece atrás apenas da Inter de Limeira, líder com 25 pontos, e do Brusque, que também soma 24, mas leva vantagem no saldo de gols.

O Guarani, quarto colocado, tem 23 pontos e ainda possui uma partida a menos. Paysandu, Botafogo-PB, Maringá, Ituano e Ferroviária também entram em campo com possibilidade de alterar a parte superior da tabela.

Santa Cruz alcança terceira vitória consecutiva

O resultado diante do Barra confirmou a reação do Santa Cruz na competição. O time comandado por Cristian de Souza chegou à terceira vitória seguida, após também superar Paysandu e Ituano.

Com sete vitórias, três empates e quatro derrotas em 14 partidas, o Tricolor tem 15 gols marcados e dez sofridos. O saldo positivo de cinco gols é o terceiro melhor entre os quatro primeiros colocados.

A sequência positiva também ampliou a distância para os times que estão fora do G-8. O Santa Cruz possui cinco pontos de vantagem sobre Botafogo-PB, Maringá, Ituano e Ferroviária, todos com 19 pontos antes da complementação da rodada.

Próximo jogo do Santa Cruz

Na próxima rodada, o Santa Cruz recebe o Figueirense no sábado (25), às 17h, na Arena de Pernambuco. O adversário ocupa a 15ª colocação, com 16 pontos e um jogo a menos.

Classificação da Série C

  1. Inter de Limeira — 25 pontos
  2. Brusque — 24 pontos
  3. Santa Cruz — 24 pontos
  4. Guarani — 23 pontos
  5. Caxias — 21 pontos
  6. Paysandu — 20 pontos
  7. Floresta — 20 pontos
  8. Botafogo-PB — 19 pontos
  9. Maringá — 19 pontos
  10. Ituano — 19 pontos
  11. Ferroviária — 19 pontos
  12. Ypiranga — 18 pontos
  13. Volta Redonda — 17 pontos
  14. Amazonas — 17 pontos
  15. Figueirense — 16 pontos
  16. Barra — 15 pontos
  17. Maranhão — 14 pontos
  18. Itabaiana — 13 pontos
  19. Confiança — 11 pontos
  20. Anápolis — 9 pontos

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