Classificação atualizada da Série C: confira como está o G8 após vitória do Santa Cruz
Tricolor conquista a terceira vitória seguida, sobe para a terceira colocação e fica a um ponto da liderança, mas rodada ainda terá outros jogos
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Santa Cruz terminou a partida contra o Barra na terceira colocação da Série C do Campeonato Brasileiro. Com a vitória por 2 a 1, neste domingo (12), o Tricolor chegou aos 24 pontos e entrou de vez na disputa pelas primeiras posições.
A classificação ainda é provisória, já que a 14ª rodada terá outros jogos ao longo do dia. O Santa Cruz aparece atrás apenas da Inter de Limeira, líder com 25 pontos, e do Brusque, que também soma 24, mas leva vantagem no saldo de gols.
O Guarani, quarto colocado, tem 23 pontos e ainda possui uma partida a menos. Paysandu, Botafogo-PB, Maringá, Ituano e Ferroviária também entram em campo com possibilidade de alterar a parte superior da tabela.
Santa Cruz alcança terceira vitória consecutiva
O resultado diante do Barra confirmou a reação do Santa Cruz na competição. O time comandado por Cristian de Souza chegou à terceira vitória seguida, após também superar Paysandu e Ituano.
Com sete vitórias, três empates e quatro derrotas em 14 partidas, o Tricolor tem 15 gols marcados e dez sofridos. O saldo positivo de cinco gols é o terceiro melhor entre os quatro primeiros colocados.
A sequência positiva também ampliou a distância para os times que estão fora do G-8. O Santa Cruz possui cinco pontos de vantagem sobre Botafogo-PB, Maringá, Ituano e Ferroviária, todos com 19 pontos antes da complementação da rodada.
Próximo jogo do Santa Cruz
Na próxima rodada, o Santa Cruz recebe o Figueirense no sábado (25), às 17h, na Arena de Pernambuco. O adversário ocupa a 15ª colocação, com 16 pontos e um jogo a menos.
Classificação da Série C
- Inter de Limeira — 25 pontos
- Brusque — 24 pontos
- Santa Cruz — 24 pontos
- Guarani — 23 pontos
- Caxias — 21 pontos
- Paysandu — 20 pontos
- Floresta — 20 pontos
- Botafogo-PB — 19 pontos
- Maringá — 19 pontos
- Ituano — 19 pontos
- Ferroviária — 19 pontos
- Ypiranga — 18 pontos
- Volta Redonda — 17 pontos
- Amazonas — 17 pontos
- Figueirense — 16 pontos
- Barra — 15 pontos
- Maranhão — 14 pontos
- Itabaiana — 13 pontos
- Confiança — 11 pontos
- Anápolis — 9 pontos