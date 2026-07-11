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Santa Cruz | Notícia

Barra-SC x Santa Cruz ao vivo (12/07): onde assistir, horário e escalações

O Tricolor do Arruda vive um bom momento na Série C desde a chegada do técnico Cristian de Souza: oito vitórias, dois empates e uma derrota

Por Davi Saboya Publicado em 11/07/2026 às 15:39
Lance do jogo entre Santa Cruz x Ituano na &uacute;ltima rodada da S&eacute;rie C
Lance do jogo entre Santa Cruz x Ituano na última rodada da Série C - JAILTON JR./JC IMAGEM

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Embalado na Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz visita o Barra-SC, neste domingo (12), na Arena Barra FC, em jogo válido pela 14ª rodada. O duelo acontece em um horário incomum a partir das 11h (de Brasília).

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O confronto também marca o encontro dos finalistas da Quarta Divisão da temporada passada. Na ocasião, o Tricolor levou a pior e o time catarinense ficou com o título.

Agora, nesta temporada, o Santa Cruz vive um melhor momento na Série C. A Cobra Coral ocupa a 4ª colocação com 21 pontos e bateu o Ituano por 1x0 na rodada passada.

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Já o Barra ocupa a 16ª posição com 15 pontos. O time de Santa Catarina não sente o sabor da vitória em casa há cinco jogos.

Cobra Coral

O técnico Cristian de Souza possui uma baixa e um retorno para o próximo jogo da Série C. Edson Miranda cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Eurico retorno da suspensão automática.

Como é de costume, o treinador deve realizar pequenos ajustes na equipe de olho no adversário. Cristian de Souza ainda não repetiu a escalação do Santa Cruz no Brasileiro.

"Ele é um cara que é na dele. Ele treina de acordo com o adversário. Não existe treinamento fixo. Por exemplo, vamos jogar contra o Barra. Ele faz uma preparação em cima do Barra. Isso é muito bom. Tanto que ele nunca repete escalação. Muda detalhes em cima do adversário. Assim, todos precisam estar preparados", afirmou o atacante coral Renato.

Adversário

O Barra conta com duas figuras conhecidas da torcida tricolor. Tanto dentro quanto na beira do campo. Isso porque o técnico Evaristo Piza já passou pelo clube coral e o lateral-direito Augusto Potiguar foi recém-contratado pelo clube catarinense.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Santa Cruz pela Série C. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canal SportyNet (Youtube).

Ficha do jogo - Barra-SC x Santa Cruz

Barra-SC

Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Alemão e Vavá; Tetê, Marcelinho e Nikolas; Cléo Silva, Vinícius Popó e Warley. Técnico: Evaristo Piza.

Santa Cruz

Gabriel Souza; Eurico, William Alves e Matheus Vinícius; Thiago Ennes, Pedro Favela, Vitinho e Alex Ruan; Ronald, Everaldo e Tiago Marques. Técnico: Cristian de Souza.

  • Local: Arena Barra FC, em Itajaí-SC.
  • Horário: 11h (de Brasília).
  • Árbitro: Artur de Morais Fernandes (GO).
  • Assistentes: Leone Carvalho Rocha e Jonny Kamanach Rocha (ambos de GO).
  • Onde assistir: SportyNet (Youtube).

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