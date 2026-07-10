Cristian de Souza faz as contas e estipula meta de pontos para classificação do Santa Cruz na Série C
Técnico projetou corte em até 28 pontos para avançar ao Quadrangular e exaltou os "pés no chão" do elenco antes de duelo contra o Barra
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O Santa Cruz segue firme na caminhada pela classificação na 1ª fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Embalado pelos bons resultados recentes que consolidaram a equipe na parte de cima da tabela, o técnico Cristian de Souza preferiu adotar uma postura cautelosa, mas já começou a fazer as contas para carimbar o passaporte rumo ao Quadrangular Final.
Embora o cenário seja otimista, o comandante coral evitou o clima de "já ganhou" e projetou que a vaga no G-8 só deve ser consolidada na reta final da primeira fase. Segundo o treinador, o Tricolor do Arruda precisará atingir a marca de até 28 pontos para respirar aliviado.
"Não dá para cravar. Acho que a gente está na briga. Estamos, de fato, entre os melhores classificados. A gente acredita que vai precisar de 27, talvez 28 pontos. Então, nos falta ainda uma boa pontuação para alcançar. Isso vai ser decidido até as últimas rodadas", avaliou Cristian de Souza.
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Com um grupo que mescla juventude e peças de rodagem no futebol brasileiro, Cristian de Souza fez questão de elogiar a postura mental dos atletas. Para o técnico, a rodagem e a vivência dos jogadores são os principais trunfos para que a euforia externa da torcida não atrapalhe o foco no dia a dia de trabalho.
"Uma das coisas positivas que um grupo experiente tem é saber lidar com o fracasso e o sucesso. Então, pés no chão. Eles não conquistaram nada, eles sabem disso. É saber porque ganha e porque perde. A concentração desse grupo de trabalho não passa nem um pouco de preocupação para nós", finalizou o treinador.
Com o equilíbrio pregado por seu comandante e as contas bem desenhadas, o Santa Cruz foca agora no próximo compromisso para seguir pontuando e encurtar a distância até a meta estabelecida. Após a vitória sobre o Ituano, o próximo jogo será contra o Barra, neste domingo (12), às 11h (de Brasília), em Santa Catarina.
Santa Cruz com Cristian de Souza
A ascensão do Santa Cruz na Série C está ligada diretamente com a chegada do técnico Cristian de Souza. Em oito jogos, foram cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Para acabar a 1ª fase, faltam seis rodadas.