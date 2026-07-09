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Santa Cruz | Notícia

Renato destaca evolução do Santa Cruz na Série C: "Competição muito difícil"

O atacante coral foi o autor do gol da vitória sobre o Ituano, que colocou o clube tricolor na 4ª colocação e como forte candidato à classificação

Por Davi Saboya Publicado em 09/07/2026 às 5:42
Renato em comemora&ccedil;&atilde;o do gol para o Santa Cruz sobre o Ituano na &uacute;ltima rodada da S&eacute;rie C
Renato em comemoração do gol para o Santa Cruz sobre o Ituano na última rodada da Série C - JAILTON JR/JC IMAGEM

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O atacante Renato, uma das peças importantes do elenco do Santa Cruz, exaltou o momento da equipes coral na Série C do Campeonato Brasileiro e abriu o jogo sobre os salários atrasados.

Embalado por uma sequência positiva de duas vitórias seguidas na competição nacional, o jogador destacou a evolução coletiva da equipe treinada por Cristian de Souza, mas pregou pés no chão, ciente de que o caminho até o principal objetivo do ano ainda exige bastante dedicação do grupo.

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"Sabemos que é uma competição muito difícil e conta com equipes qualificadas, assim como a nossa. É bastante difícil jogar tanto em casa quanto fora. Estamos em uma crescente boa. Agora, precisamos seguir trabalhando para conquistar o acesso", pontuou o atleta, reforçando o equilíbrio do campeonato e a necessidade de manter o ritmo de treinos para consolidar o Tricolor do Arruda na briga pelo G-4.

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Além do desempenho tático, Renato também quebrou o silêncio sobre as especulações recentes envolvendo a situação financeira do clube e os atrasos salariais. O atacante admitiu que a situação gera um desconforto e garantiu que o elenco mantém uma relação de transparência e diálogo direto com a alta cúpula coral para resolver qualquer pendência que surja no dia a dia.

"Todo mundo sabe como a gente trabalha essa situação de salários atrasados. O presidente está todo dia no clube, conversando com a gente. Às vezes, existem coisas que saem de dentro do time de uma forma diferente, aumentada. Isso não é bom, mas estamos blindados", revelou o atacante, lamentando o ruído provocado por informações distorcidas.

Segundo ele, o grupo está focado apenas nos resultados esportivos. "Sabemos da responsabilidade que é vestir a camisa do Santa Cruz", concluiu Renato, assegurando que o elenco segue unido e focado nas decisões que o time tem pela frente. Ele foi o autor do gol da vitória sobre o Ituano na última rodada.

Santa Cruz na Série C

O Santa Cruz é o 4º colocado da Série C com 21 pontos, dois a mais que o Ituano que é o primeiro clube fora do G-8 na 9ª posição. Na próxima rodada, o Tricolor do Arruda visita o Barra-SC, às 11h (de Brasília), em Santa Catarina, no jogo válido pela 14ª rodada.

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