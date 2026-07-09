Renato destaca evolução do Santa Cruz na Série C: "Competição muito difícil"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O atacante coral foi o autor do gol da vitória sobre o Ituano, que colocou o clube tricolor na 4ª colocação e como forte candidato à classificação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O atacante Renato, uma das peças importantes do elenco do Santa Cruz, exaltou o momento da equipes coral na Série C do Campeonato Brasileiro e abriu o jogo sobre os salários atrasados.

Embalado por uma sequência positiva de duas vitórias seguidas na competição nacional, o jogador destacou a evolução coletiva da equipe treinada por Cristian de Souza, mas pregou pés no chão, ciente de que o caminho até o principal objetivo do ano ainda exige bastante dedicação do grupo.

"Sabemos que é uma competição muito difícil e conta com equipes qualificadas, assim como a nossa. É bastante difícil jogar tanto em casa quanto fora. Estamos em uma crescente boa. Agora, precisamos seguir trabalhando para conquistar o acesso", pontuou o atleta, reforçando o equilíbrio do campeonato e a necessidade de manter o ritmo de treinos para consolidar o Tricolor do Arruda na briga pelo G-4.

Além do desempenho tático, Renato também quebrou o silêncio sobre as especulações recentes envolvendo a situação financeira do clube e os atrasos salariais. O atacante admitiu que a situação gera um desconforto e garantiu que o elenco mantém uma relação de transparência e diálogo direto com a alta cúpula coral para resolver qualquer pendência que surja no dia a dia.

"Todo mundo sabe como a gente trabalha essa situação de salários atrasados. O presidente está todo dia no clube, conversando com a gente. Às vezes, existem coisas que saem de dentro do time de uma forma diferente, aumentada. Isso não é bom, mas estamos blindados", revelou o atacante, lamentando o ruído provocado por informações distorcidas.

Segundo ele, o grupo está focado apenas nos resultados esportivos. "Sabemos da responsabilidade que é vestir a camisa do Santa Cruz", concluiu Renato, assegurando que o elenco segue unido e focado nas decisões que o time tem pela frente. Ele foi o autor do gol da vitória sobre o Ituano na última rodada.

Santa Cruz na Série C

O Santa Cruz é o 4º colocado da Série C com 21 pontos, dois a mais que o Ituano que é o primeiro clube fora do G-8 na 9ª posição. Na próxima rodada, o Tricolor do Arruda visita o Barra-SC, às 11h (de Brasília), em Santa Catarina, no jogo válido pela 14ª rodada.