Se a Série C acabasse hoje, como seria o grupo do Santa Cruz na segunda fase? Confira a projeção
Faltando seis rodadas para o fim da primeira fase, Santa Cruz aparece no G-8 e estaria classificado para o quadrangular decisivo; confira
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Faltando seis rodadas para o encerramento da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026, o Santa Cruz está dentro da zona de classificação para a próxima etapa da competição.
O Tricolor ocupa atualmente a quarta colocação, com 21 pontos, após 13 partidas disputadas. A campanha tem seis vitórias, três empates e quatro derrotas.
Se a primeira fase da Série C terminasse hoje, o Santa Cruz avançaria para a disputa do quadrangular e teria pela frente Brusque, Paysandu e Maringá.
Como seria o grupo do Santa Cruz na segunda fase da Série C?
O regulamento determina que os oito melhores classificados da primeira fase avancem para a etapa seguinte. As equipes são divididas em dois grupos com quatro integrantes cada.
Uma chave reúne o 1º, 4º, 5º e 8º colocados, enquanto a outra é formada pelo 2º, 3º, 6º e 7º colocados.
Com base na classificação atual, os grupos da segunda fase seriam os seguintes:
Grupo do Santa Cruz
- 1º - Brusque — 24 pontos
- 4º - Santa Cruz — 21 pontos
- 5º - Paysandu — 20 pontos
- 8º - Maringá — 19 pontos
Outro grupo da segunda fase
- 2º - Guarani — 23 pontos
- 3º - Inter de Limeira — 22 pontos
- 6º - Caxias — 20 pontos
- 7º - Botafogo-PB — 19 pontos
A projeção considera exclusivamente a classificação atual da Série C. Como ainda restam seis rodadas para o encerramento da primeira fase, as posições e, consequentemente, a composição dos grupos podem mudar.
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Classificação da Série C neste momento
- 1º - Brusque - 24 pontos - 13 partidas - 7 vitórias - 3 empates - 3 derrotas.
- 2º - Guarani - 23 pontos - 13 partidas - 6 vitórias - 5 empates - 2 derrotas.
- 3º - Inter de Limeira - 22 pontos - 13 partidas - 6 vitórias - 4 empates - 3 derrotas.
- 4º - Santa Cruz - 21 pontos - 13 partidas - 6 vitórias - 3 empates - 4 derrotas.
- 5º - Paysandu - 20 pontos - 13 partidas - 6 vitórias - 2 empates - 5 derrotas.
- 6º - Caxias - 20 pontos - 13 partidas - 5 vitórias - 5 empates - 3 derrotas.
- 7º - Botafogo-PB - 19 pontos - 13 partidas - 6 vitórias - 1 empate - 6 derrotas.
- 8º - Maringá - 19 pontos - 13 partidas - 5 vitórias - 4 empates - 4 derrotas.
- 9º - Ituano - 19 pontos - 13 partidas - 5 vitórias - 4 empates - 4 derrotas.
- 10º - Floresta - 19 pontos - 13 partidas - 5 vitórias - 4 empates - 4 derrotas.
- 11º - Ferroviária - 19 pontos - 13 partidas - 5 vitórias - 4 empates - 4 derrotas.
- 12º - Ypiranga-RS - 18 pontos - 13 partidas - 5 vitórias - 3 empates - 5 derrotas.
- 13º - Amazonas - 17 pontos - 13 partidas - 5 vitórias - 2 empates - 6 derrotas.
- 14º - Volta Redonda - 17 pontos - 13 partidas - 5 vitórias - 2 empates - 6 derrotas.
- 15º - Figueirense - 16 pontos - 13 partidas - 4 vitórias - 4 empates - 5 derrotas.
- 16º - Barra-SC - 15 pontos - 13 partidas - 3 vitórias - 6 empates - 4 derrotas.
- 17º - Maranhão - 14 pontos - 13 partidas - 3 vitórias - 5 empates - 5 derrotas.
- 18º - Itabaiana - 13 pontos - 13 partidas - 3 vitórias - 4 empates - 6 derrotas.
- 19º - Confiança - 11 pontos - 13 partidas - 3 vitórias - 2 empates - 8 derrotas.
- 20º - Anápolis - 9 pontos - 13 partidas - 2 vitórias - 3 empates - 8 derrotas.
Como funciona a segunda fase da Série C?
Na segunda fase, as equipes jogam entre si dentro dos respectivos grupos em partidas de turno e returno.
Ao final das seis rodadas, os dois melhores colocados de cada chave conquistam o acesso para a Série B. Os líderes dos dois grupos também avançam à final, que define o campeão da Série C de 2026.
Santa Cruz enfrenta o Barra-SC na próxima rodada
Antes de pensar na segunda fase, o Santa Cruz ainda tem seis partidas pela frente na disputa por uma vaga entre os oito primeiros colocados.
O próximo compromisso será contra o Barra-SC, no domingo (12), às 11h (de Brasília), na Arena Barra FC, em Itajaí, pela 14ª rodada da Série C.
O confronto será o primeiro entre as equipes desde a final da Série D da temporada passada, quando o clube catarinense ficou com o título.
Para a partida, o Santa Cruz terá uma mudança obrigatória na defesa. O zagueiro Edson Miranda recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Ituano e cumprirá suspensão.
Com 21 pontos, o Tricolor entra nas seis rodadas finais da primeira fase dentro do G-8 e busca consolidar a classificação para continuar na disputa pelo acesso à Série B.