Quantos pontos o Santa Cruz precisa para avançar na Série C? Veja a projeção do Tricolor para chegar na 2ª fase
Equipe coral ocupa a quarta colocação e inicia a reta final dentro da zona de classificação; veja a pontuação projetada para avançar de fase
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A primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro entrou na reta decisiva, e uma pergunta começa a ganhar importância para o torcedor do Santa Cruz: quantos pontos o Tricolor precisa conquistar para avançar à próxima fase?
Não existe uma pontuação matematicamente definida que garanta antecipadamente a classificação. O número necessário depende do desempenho dos concorrentes nas seis rodadas restantes. A tabela atual, porém, permite estabelecer algumas projeções.
Com 21 pontos em 13 partidas, o Santa Cruz ocupa a quarta colocação e está dois pontos acima da pontuação dos clubes que aparecem atualmente na disputa pela última vaga do G-8.
De acordo com o site especializado Chance de Gol, o Tricolor tem 77,7% de probabilidade de classificação para a próxima fase da Série C.
Quantos pontos o Santa Cruz precisa para se classificar na Série C?
A projeção mais adequada neste momento coloca a faixa dos 28 aos 30 pontos como referência para a disputa pela classificação.
Com 21 pontos, o Santa Cruz tem média de aproximadamente 1,62 ponto conquistado por partida. Caso mantenha esse desempenho nas seis rodadas restantes, o Tricolor encerraria a primeira fase com cerca de 30 ou 31 pontos.
O cálculo considera o aproveitamento atual ao longo das 19 rodadas:
- Média atual: aproximadamente 1,62 ponto por partida;
- Projeção em 19 jogos: cerca de 30,8 pontos;
- Pontuação final projetada: 30 ou 31 pontos.
A pontuação necessária dependerá dos resultados dos demais concorrentes ao G-8.
Diante do cenário atual, 28 pontos podem representar uma pontuação para brigar pela vaga, 29 pontos colocariam o Santa Cruz em uma situação mais favorável e 30 pontos aparecem como uma referência de maior segurança na disputa pela classificação.
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O que o Santa Cruz precisa fazer para chegar aos 30 pontos?
Para alcançar a marca de 30 pontos, o Santa Cruz precisa conquistar mais nove pontos nas últimas seis partidas.
Na prática, uma das possibilidades seria obter três vitórias. O Tricolor também poderia chegar à mesma pontuação por meio de outras combinações de resultados, como duas vitórias e três empates.
Isso significa que o Santa Cruz não precisa necessariamente apresentar uma campanha excepcional na reta final. O principal desafio será manter um ritmo competitivo e evitar uma sequência de resultados negativos.
A posição atual oferece uma vantagem importante. Enquanto outras equipes precisam recuperar terreno, o Tricolor começa as seis rodadas decisivas dentro do grupo dos oito classificados.
Disputa pelo G-8 da Série C está equilibrada
Apesar da quarta colocação, o cenário ainda exige atenção. A diferença entre o Santa Cruz e os primeiros clubes fora do G-8 é pequena.
O Tricolor soma 21 pontos, enquanto Maringá, Ituano, Floresta e Ferroviária aparecem com 19. O Ypiranga-RS tem 18 pontos.
Por outro lado, o Santa Cruz também está próximo das primeiras colocações. O líder Brusque soma 24 pontos, apenas três a mais que a equipe coral.
O equilíbrio significa que uma sequência positiva pode levar o Santa Cruz às primeiras posições, enquanto uma série de tropeços pode aproximar os concorrentes.
Classificação completa da Série C
- 1º - Brusque - 24 pontos - 13 partidas - 7 vitórias - 3 empates - 3 derrotas.
- 2º - Guarani - 23 pontos - 13 partidas - 6 vitórias - 5 empates - 2 derrotas.
- 3º - Inter de Limeira - 22 pontos - 13 partidas - 6 vitórias - 4 empates - 3 derrotas.
- 4º - Santa Cruz - 21 pontos - 13 partidas - 6 vitórias - 3 empates - 4 derrotas.
- 5º - Paysandu - 20 pontos - 13 partidas - 6 vitórias - 2 empates - 5 derrotas.
- 6º - Caxias - 20 pontos - 13 partidas - 5 vitórias - 5 empates - 3 derrotas.
- 7º - Botafogo-PB - 19 pontos - 13 partidas - 6 vitórias - 1 empate - 6 derrotas.
- 8º - Maringá - 19 pontos - 13 partidas - 5 vitórias - 4 empates - 4 derrotas.
- 9º - Ituano - 19 pontos - 13 partidas - 5 vitórias - 4 empates - 4 derrotas.
- 10º - Floresta - 19 pontos - 13 partidas - 5 vitórias - 4 empates - 4 derrotas.
- 11º - Ferroviária - 19 pontos - 13 partidas - 5 vitórias - 4 empates - 4 derrotas.
- 12º - Ypiranga-RS - 18 pontos - 13 partidas - 5 vitórias - 3 empates - 5 derrotas.
- 13º - Amazonas - 17 pontos - 13 partidas - 5 vitórias - 2 empates - 6 derrotas.
- 14º - Volta Redonda - 17 pontos - 13 partidas - 5 vitórias - 2 empates - 6 derrotas.
- 15º - Figueirense - 16 pontos - 13 partidas - 4 vitórias - 4 empates - 5 derrotas.
- 16º - Barra-SC - 15 pontos - 13 partidas - 3 vitórias - 6 empates - 4 derrotas.
- 17º - Maranhão - 14 pontos - 13 partidas - 3 vitórias - 5 empates - 5 derrotas.
- 18º - Itabaiana - 13 pontos - 13 partidas - 3 vitórias - 4 empates - 6 derrotas.
- 19º - Confiança - 11 pontos - 13 partidas - 3 vitórias - 2 empates - 8 derrotas.
- 20º - Anápolis - 9 pontos - 13 partidas - 2 vitórias - 3 empates - 8 derrotas.
Quais são os próximos jogos do Santa Cruz na Série C?
A reta final reserva confrontos contra equipes de diferentes partes da classificação. O Santa Cruz terá três partidas como mandante e outras três como visitante.
- 14ª rodada: Barra-SC (16º colocado) x Santa Cruz;
- 15ª rodada: Santa Cruz x Figueirense (15º colocado);
- 16ª rodada: Botafogo-PB (7º colocado) x Santa Cruz;
- 17ª rodada: Santa Cruz x Maranhão (17º colocado);
- 18ª rodada: Santa Cruz x Caxias (6º colocado);
- 19ª rodada: Anápolis (20º colocado) x Santa Cruz.
Entre os seis compromissos, o Tricolor terá confrontos diretos importantes contra Botafogo-PB e Caxias, equipes que também ocupam o G-8.
O calendário ainda reserva partidas contra Barra-SC, Figueirense, Maranhão e Anápolis, clubes que aparecem atualmente na segunda metade da classificação.
Na última rodada, o adversário será o Anápolis, atual lanterna da Série C. Segundo o Chance de Gol, a equipe tem 72,2% de risco de rebaixamento.
Santa Cruz depende do próprio desempenho para avançar
Com seis rodadas restantes, o Santa Cruz inicia a reta final em uma situação favorável, mas ainda distante de uma classificação assegurada.
A equipe tem 21 pontos, ocupa a quarta posição e apresenta, segundo o Chance de Gol, 77,7% de probabilidade de avançar.