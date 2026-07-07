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Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz tem mudança na zaga para duelo contra o Barra-SC pela Série C

Após cumprir suspensão, Eurico retorna ao time titular na vaga de Edson Mirada, que tomou o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Ituano

Por Davi Saboya Publicado em 07/07/2026 às 20:08
Edson Miranda, zagueiro do Santa Cruz
Edson Miranda, zagueiro do Santa Cruz - Tiago Winter

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De olho na consolidação no G-4 da Série C, o Santa Cruz terá uma alteração forçada no sistema defensivo para o confronto contra o Barra-SC, no próximo domingo (12), válido pela 14ª rodada. O zagueiro Edson Miranda, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na vitória sobre o Ituano, desfalca a equipe coral.

Em contrapartida, o técnico Cristian de Souza ganha um reforço importante para o setor: o também zagueiro Eurico volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática.

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A tendência natural é que Eurico reassuma a titularidade justamente na vaga de Edson Miranda, preservando o desenho tático que a equipe vem utilizando nas últimas partidas.

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Após folga, o elenco do Tricolor do Arruda se reapresentou nesta terça-feira para dar início aos treinamentos focados na partida de domingo.

O momento é de otimismo: vindo de duas vitórias consecutivas, o Santa Cruz ocupa a 4ª posição na classificação, com 21 pontos, e tenta consolidar sua vaga na próxima fase.

Com o resultado positiva na rodada passada, o Santa Cruz abriu dois pontos para o lado de fora da zona de classificação. O Ituano é o 9º lugar com 19 pontos.

Santa Cruz x Barra-SC

Agendado para as 11h (de Brasília), o duelo de domingo carrega um ingrediente especial de rivalidade. Esta será a primeira vez que as duas equipes se enfrentam desde a grande final da Série D na temporada passada, quando o clube catarinense levou a melhor e ficou com a taça, dando um tom de revanche para o compromisso no Arruda.

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