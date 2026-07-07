Executivo do Santa Cruz descarta necessidade de saídas e abre caminho para reforços no Santa Cruz

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Alex Brasil afirmou que o Santa Cruz monitora o mercado e deixou claro que o clube pode contratar reforços sem depender de saídas no elenco

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O Santa Cruz segue atento ao mercado da bola visando a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao repórter, Igor Moura, da TV e Rádio Jornal, o executivo de futebol Alex Brasil comentou o planejamento do clube para a próxima janela de transferências e afastou a necessidade de ter que negociar atletas antes de buscar reforços.

A declaração ganha ainda mais importância com a situação financeira atual do Tricolor do Arruda. O clube enfrenta dificuldades para manter salários de jogadores e funcionários em dia, o que levantou dúvidas sobre a possibilidade de novas contratações apenas em caso de saídas do atual elenco.

No entanto, Alex Brasil afirmou que esse não é, necessariamente, o caminho.

"Não necessariamente tem que sair alguém para chegar alguém. É como a gente vem dizendo, a gente precisa fechar uma conta para poder abrir outra. A gente sabe do empenho que o presidente Bruno tem feito junto com o Marquinhos para as coisas andarem."

O dirigente deixou claro que o Santa Cruz vai reforçar o elenco independentemente de dispensas, desde que consiga equilibrar as finanças.

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Santa Cruz monitora o mercado, mas evita "loucuras"

Antes de abordar a possibilidade de novas chegadas, Alex Brasil reforçou que o departamento de futebol acompanha diariamente o mercado e já possui nomes mapeados para reforçar o elenco. Segundo ele, a comissão técnica e a diretoria estudam o mercado diariamente para encontrar oportunidades que estejam dentro da realidade financeira do clube.

"É claro que a gente está atento ao mercado. Temos profissionais como o Paulinho, o Tiaguinho, eu, Moisés, o professor, Wilton e Roberto. Todos nós conversamos diariamente sobre esse assunto."

Apesar do interesse em reforçar a equipe, o executivo garantiu que o clube não pretende comprometer seu planejamento financeiro. Além de comentar sobre a janela de transferências extraordinária aberta pela CBF, afirmando que pegou o clube de surpresa.

"Evidentemente, pela situação em que estamos, não vamos fazer nenhuma loucura. Foi esse grupo que nos trouxe até aqui. Claro que, havendo reforços dentro da nossa condição financeira, nós vamos fazer. Não vamos medir esforços e já temos tudo mapeado."

"Essa janela que a CBF antecipou poderia ter sido comunicada antes, porque pegou todos nós de surpresa."

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Santa Cruz segue no G-8 da Série C

Enquanto continua trabalhando nos reforços fora de campo, o Santa Cruz permanece firme na disputa por uma vaga na segunda fase da Série C.O Tricolor do Arruda ocupa atualmente a quarta colocação, com 21 pontos em 13 partidas, somando seis vitórias, três empates e quatro derrotas.

Neste momento, a equipe está dentro da zona de classificação para o quadrangular do acesso, mas tem apenas dois pontos de vantagem sobre os primeiros times fora da do G-8, restando seis rodadas para o fim da 3ª divisão.

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Como funciona a segunda fase da Série C?

Após o encerramento da primeira fase, os oito melhores colocados avançam para a segunda fase da competição. Os classificados são divididos em dois grupos de quatro equipes, que disputam partidas em turno e returno. Ao fim das seis rodadas, os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso à Série B de 2027.

Os líderes das duas chaves ainda avançam para a final, que define o campeão da Série C.