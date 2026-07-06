fechar
Santa Cruz | Notícia

Atacante do Santa Cruz enaltece trabalho de Cristian de Souza: "Não existe treino fixo"

Renato, atacante tricolor, concedeu uma entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite desta segunda-feira, 6 de julho de 2026

Por Davi Saboya Publicado em 06/07/2026 às 22:20
Renato, atacante do Santa Cruz, em entrevista à Rádio Jornal
Renato, atacante do Santa Cruz, em entrevista à Rádio Jornal - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Santa Cruz vive o melhor momento na Série C do Campeonato Brasileiro. Após a vitória sobre o Ituano, no último sábado, o Tricolor pulou para a 4ª posição com 21 pontos, dentro da zona de classificação. Em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o atacante Renato enalteceu o trabalho do técnico Cristian de Souza.

Leia Também

Renato destacou a metodologia de trabalho da comissão técnica, elogiando a capacidade de adaptação tática jogo a jogo. Segundo o atleta, a rotina de treinamentos é totalmente personalizada de acordo com as características de cada adversário.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"Ele é um cara que é na dele. Ele treina de acordo com o adversário. Não existe treinamento fixo. Por exemplo, vamos jogar contra o Barra. Ele faz uma preparação em cima do Barra. Isso é muito bom. Tanto que ele nunca repete escalação. Muda detalhes em cima do adversário. Assim, todos precisam estar preparados", explicou o atacante.

Essa constante rotatividade na equipe titular, motivada pelos ajustes táticos e pela análise dos oponentes, exige um alto nível de concentração de todo o grupo. Para Renato, a ausência de uma "escalação engessada" é encarada com naturalidade pelos jogadores, que priorizam os objetivos coletivos do clube em detrimento de vaidades pessoais.

"Isso é normal. Temos que pensar em um todo. O nosso elenco é muito qualificado. Não vejo vaidade nenhuma. Isso ajuda nos jogos e nos treinamentos", concluiu Renato.

Com o grupo unido e ciente de que todos podem receber uma oportunidade a qualquer momento, o Santa Cruz aposta na união da grupo na busca pela Série C.

Próximo jogo do Santa Cruz

O próximo jogo do Santa Cruz acontece no domingo (12). O horário não é comum. A bola rola a partir das 11h (de Brasília), em Santa Catarina, no jogo válido pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Chances de acesso à Série B: veja as probabilidades atualizadas após a 13ª rodada; Santa Cruz aparece entre os favoritos
classificação

Chances de acesso à Série B: veja as probabilidades atualizadas após a 13ª rodada; Santa Cruz aparece entre os favoritos
Tabela da Série C: classificação atualizada, resultados da 13ª rodada e jogos da próxima rodada
classificação

Tabela da Série C: classificação atualizada, resultados da 13ª rodada e jogos da próxima rodada

Compartilhe

Tags