Atacante do Santa Cruz enaltece trabalho de Cristian de Souza: "Não existe treino fixo"

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Renato, atacante tricolor, concedeu uma entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite desta segunda-feira, 6 de julho de 2026

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O Santa Cruz vive o melhor momento na Série C do Campeonato Brasileiro. Após a vitória sobre o Ituano, no último sábado, o Tricolor pulou para a 4ª posição com 21 pontos, dentro da zona de classificação. Em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o atacante Renato enalteceu o trabalho do técnico Cristian de Souza.

Renato destacou a metodologia de trabalho da comissão técnica, elogiando a capacidade de adaptação tática jogo a jogo. Segundo o atleta, a rotina de treinamentos é totalmente personalizada de acordo com as características de cada adversário.

"Ele é um cara que é na dele. Ele treina de acordo com o adversário. Não existe treinamento fixo. Por exemplo, vamos jogar contra o Barra. Ele faz uma preparação em cima do Barra. Isso é muito bom. Tanto que ele nunca repete escalação. Muda detalhes em cima do adversário. Assim, todos precisam estar preparados", explicou o atacante.

Essa constante rotatividade na equipe titular, motivada pelos ajustes táticos e pela análise dos oponentes, exige um alto nível de concentração de todo o grupo. Para Renato, a ausência de uma "escalação engessada" é encarada com naturalidade pelos jogadores, que priorizam os objetivos coletivos do clube em detrimento de vaidades pessoais.

"Isso é normal. Temos que pensar em um todo. O nosso elenco é muito qualificado. Não vejo vaidade nenhuma. Isso ajuda nos jogos e nos treinamentos", concluiu Renato.

Com o grupo unido e ciente de que todos podem receber uma oportunidade a qualquer momento, o Santa Cruz aposta na união da grupo na busca pela Série C.

Próximo jogo do Santa Cruz

O próximo jogo do Santa Cruz acontece no domingo (12). O horário não é comum. A bola rola a partir das 11h (de Brasília), em Santa Catarina, no jogo válido pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.