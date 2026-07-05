Cristian exalta torcida, valoriza vitória sobre o Ituano e faz alerta ao Santa Cruz: "Não conquistamos nada"
Técnico destaca apoio da torcida na Arena de Pernambuco, elogia entrega do elenco e pede equilíbrio após entrada do Santa Cruz no G-8 da Série C
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A vitória por 1x0 sobre o Ituano consolidou o Santa Cruz no G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado que levou o Tricolor aos 21 pontos e à quarta colocação, o técnico Cristian de Souza evitou qualquer clima de euforia.
Após a partida deste sábado (5), na Arena de Pernambuco, o treinador fez questão de enaltecer o apoio da torcida coral e afirmou que o ambiente criado nas arquibancadas foi decisivo para a construção da vitória diante de um adversário direto na luta pela classificação.
"O torcedor foi peça fundamental para a construção da nossa vitória. A gente ganhou de um dos melhores times do campeonato. Achei um jogo aberto no primeiro tempo, fugiu um pouco da nossa característica. Aceitamos os riscos. O torcedor, em momento algum, vaiou. É uma sintonia bacana que a gente começa a construir", destacou.
O único gol da partida saiu dos pés de Renato, que começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo. Para Cristian de Souza, o lance premiou um fundamento bastante trabalhado durante os treinamentos.
Segundo o treinador, a equipe mostrou capacidade de adaptação ao longo dos 90 minutos.
"Jogamos com quatro sistemas e marcamos um gol que, no dia a dia, a gente trabalha essa jogada. Quem está aqui sabe que treinamos esse cruzamento, essa entrada na área. O gol foi uma recompensa."
O comandante também elogiou o comportamento coletivo da equipe durante toda a partida.
"A luta e o empenho desse grupo foram sensacionais. Foi o comportamento de um time extremamente competitivo, desde o nosso camisa 9 até o goleiro. A entrega hoje, ao meu ver, beirou o máximo."
"Ainda não conquistamos nada"
Mesmo com o Santa Cruz ocupando uma vaga na zona de classificação para o quadrangular do acesso, Cristian de Souza reforçou que o discurso dentro do clube permanece o mesmo.
O treinador destacou a evolução da equipe, lembrando que o Tricolor tem variado sistemas táticos e formações ao longo da competição, mas pediu concentração para a sequência da Série C.
"A gente está de vez na briga para classificar, mas não mudamos aquilo que temos como convicção: é jogo a jogo. Não repetimos escalação, não repetimos sistema e temos uma bola parada defensiva beirando a perfeição."
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Na reta final da entrevista, Cristian voltou a pedir cautela ao elenco e ao ambiente em torno do clube.
"Vamos buscar a pontuação que necessita, mas sabendo lidar com a euforia do entorno e controlando o ambiente. Com muito pé no chão, porque a gente ainda não conquistou nada."
O Santa Cruz volta a campo no próximo dia 12 de julho, quando enfrenta o Barra, fora de casa, pela décima rodada da Série C. O Tricolor defenderá sua posição dentro do G-8 em mais um confronto direto na luta pelo acesso.