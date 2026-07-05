Cristian exalta torcida, valoriza vitória sobre o Ituano e faz alerta ao Santa Cruz: "Não conquistamos nada"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Técnico destaca apoio da torcida na Arena de Pernambuco, elogia entrega do elenco e pede equilíbrio após entrada do Santa Cruz no G-8 da Série C

Clique aqui e escute a matéria

A vitória por 1x0 sobre o Ituano consolidou o Santa Cruz no G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado que levou o Tricolor aos 21 pontos e à quarta colocação, o técnico Cristian de Souza evitou qualquer clima de euforia.

Após a partida deste sábado (5), na Arena de Pernambuco, o treinador fez questão de enaltecer o apoio da torcida coral e afirmou que o ambiente criado nas arquibancadas foi decisivo para a construção da vitória diante de um adversário direto na luta pela classificação.

"O torcedor foi peça fundamental para a construção da nossa vitória. A gente ganhou de um dos melhores times do campeonato. Achei um jogo aberto no primeiro tempo, fugiu um pouco da nossa característica. Aceitamos os riscos. O torcedor, em momento algum, vaiou. É uma sintonia bacana que a gente começa a construir", destacou.

O único gol da partida saiu dos pés de Renato, que começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo. Para Cristian de Souza, o lance premiou um fundamento bastante trabalhado durante os treinamentos.

Segundo o treinador, a equipe mostrou capacidade de adaptação ao longo dos 90 minutos.

"Jogamos com quatro sistemas e marcamos um gol que, no dia a dia, a gente trabalha essa jogada. Quem está aqui sabe que treinamos esse cruzamento, essa entrada na área. O gol foi uma recompensa."

O comandante também elogiou o comportamento coletivo da equipe durante toda a partida.

"A luta e o empenho desse grupo foram sensacionais. Foi o comportamento de um time extremamente competitivo, desde o nosso camisa 9 até o goleiro. A entrega hoje, ao meu ver, beirou o máximo."

"Ainda não conquistamos nada"

Mesmo com o Santa Cruz ocupando uma vaga na zona de classificação para o quadrangular do acesso, Cristian de Souza reforçou que o discurso dentro do clube permanece o mesmo.

O treinador destacou a evolução da equipe, lembrando que o Tricolor tem variado sistemas táticos e formações ao longo da competição, mas pediu concentração para a sequência da Série C.

"A gente está de vez na briga para classificar, mas não mudamos aquilo que temos como convicção: é jogo a jogo. Não repetimos escalação, não repetimos sistema e temos uma bola parada defensiva beirando a perfeição."

Na reta final da entrevista, Cristian voltou a pedir cautela ao elenco e ao ambiente em torno do clube.

"Vamos buscar a pontuação que necessita, mas sabendo lidar com a euforia do entorno e controlando o ambiente. Com muito pé no chão, porque a gente ainda não conquistou nada."

O Santa Cruz volta a campo no próximo dia 12 de julho, quando enfrenta o Barra, fora de casa, pela décima rodada da Série C. O Tricolor defenderá sua posição dentro do G-8 em mais um confronto direto na luta pelo acesso.