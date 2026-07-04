Santa Cruz x Ituano ao vivo (04/07): onde assistir, horário e escalações

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O time do técnico Cristian de Souza chega em alta no jogo após conseguir vencer fora de casa o Paysandu e entrar no G-8 da Série C na rodada passada

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De olho em uma consolidação no G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz recebe o Ituano, neste sábado (4), às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo é válido pela 13ª rodada.

No último confronto, a Cobra Coral conseguiu uma importante vitória fora de casa por 3x1 sobre o Paysandu. O resultado colocou o time tricolor na 7ª posição com 18 pontos.

A mesma pontuação do 8º colocado Floresta e um a mais que Volta Redonda (9º), Amazonas (10º) e Caxias (11º). Por outro lado, possui três pontos de diferença para o vice-líder Brusque.

Cobra Coral

O técnico Cristian de Souza terá que mexer na defesa para o próximo compromisso. O zagueiro Eurico recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Paysandu e cumpre suspensão automática. A tendência é uma entrada natural.

Em contrapartida, o treinador ganha três reforços de peso: William Alves, Alex Ruan e Renato voltam a ficar à disposição após cumprirem gancho na última rodada, ampliando as opções para montar o time titular.

"É uma competição muito difícil, já passei por diversas situações. Jogando em casa, os adversários chegam fechados e temos que propor mais o jogo, arriscar mais. Assim, estamos propensos aos erros", afirmou o volante coral Fabinho.

"Por isso, o nosso treinador tem adotado uma estratégia equilibrada. Temos sempre a expectativa de vencer ao lado do nosso torcedor em casa. Vamos enfrentar o Ituano e queremos conquistar os três pontos", completou.

Adversário

O Ituano vive um momento bem diferente daquele do início do campeonato. Sem vencer há quatro rodadas, a equipe paulista desembarca no Recife sob forte pressão por uma reação imediata.

Nesse jejum recente, o Galo de Itu foi derrotado pelo Caxias e somou empates contra Itabaiana, Figueirense e Maranhão, os dois últimos em partidas sem gols.

Apesar da queda de rendimento, o clube se sustenta no G-4 com 19 pontos e tenta defender a posição justamente diante de um concorrente direto. A última vitória dos paulistas foi em 25 de maio, no triunfo em casa sobre o Botafogo-PB.

O time paulista conta com nomes conhecidos do futebol pernambucano. São eles: os zagueiros Léo Coltro e Calão e o atacante Bruno Mezenga, ex-Náutico, e o técnico Mazola Júnior, ex-Sport e Náutico.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Santa Cruz pela Série C. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canal SportyNet (Youtube).

Ficha do jogo - Santa Cruz x Ituano

Santa Cruz

Gabriel Souza; Edson Miranda, William Alves, Thiago Ennes e Zé Mário; Pedro Favela, Fabinho e Vitinho; Ronald, Everaldo e Tiago Marques. Técnico: Cristian de Souza.

Ituano

Saulo; Lucas Mota, Léo Coltro, Carlão e Tiaguinho; GW, Kauan Richard, Thássio e Xavier; Neto Berola e Bruno Mezenga. Técnico: Mazola Júnior.