Com gol de Renato, Santa Cruz vence o Ituano e entra de vez na briga pelo quadrangular
Com o resultado, o Tricolor chegou aos 21 pontos, assumiu a quarta colocação e se manteve firme dentro da zona de classificação para o quadrangular
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O Santa Cruz venceu o Ituano por 1 a 0 na noite deste sábado (4), na Arena de Pernambuco, e deu um passo importante na luta por vaga na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, o Tricolor chegou aos 21 pontos, assumiu a quarta colocação e se manteve firme dentro da zona de classificação para o quadrangular decisivo.
O gol da vitória coral foi marcado por Renato, aos 10 minutos do segundo tempo. O atacante saiu do banco e foi decisivo para garantir mais três pontos ao time comandado por Cristian de Souza, que acertou nas mudanças ao longo da partida.
Renato sai do banco e decide para o Santa Cruz
Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Santa voltou melhor para a etapa final e conseguiu transformar a pressão em vantagem no placar. Renato, uma das apostas de Cristian de Souza no decorrer do jogo, aproveitou a oportunidade e marcou o gol que definiu a vitória tricolor na Arena de Pernambuco.
O resultado teve peso direto na tabela. Além de vencer um concorrente direto, o Santa ultrapassou o próprio Ituano e subiu para a 4ª colocação da Série C, fortalecendo a campanha na reta final da primeira fase.
Santa entra na briga e se aproxima da vaga na próxima fase
Com a vitória, o Santa Cruz chegou aos 21 pontos e agora ocupa a quarta posição da Série C. O resultado deixa o Tricolor em situação importante na briga por uma vaga no quadrangular do acesso, embora ainda restem seis jogos para o fim da primeira fase.
Já o Ituano caiu na classificação após a derrota e ficou com 19 pontos, perdendo espaço na disputa por um lugar entre os oito primeiros colocados.
O Santa volta a campo no próximo dia 12 de julho, fora de casa, contra o Barra, em mais um confronto importante para seguir consolidado na zona de classificação.
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Ficha do jogo - Santa Cruz 1x0 Ituano
Santa Cruz
Gabriel Souza; Thiago Ennes (Renato), William Alves, Edson Miranda e Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva e Vitinho; Ronald (Nilton), Everaldo (Fabinho) e Tiago Marques (Quirino). Técnico: Cristian de Souza.
Ituano
Saulo; Lucas Mota, Léo Coltro, GW e Tiaguinho (Guilherme); Kauan Richard (Léo Passos), Thássio e Xavier (Felipe Muranga); Neto Berola (Alason) e Razera (Bruno Mezenga). Técnico: Mazola Júnior.
- Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE.
- Horário: 19h30 (de Brasília).
- Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA).
- Assistentes: Ledes José Coutinho Neto e Jamilly Costa Oliveira (ambos da BA).
- Gol: Renato.
- Cartões amarelos: Edson Miranda, William Alves (Santa Cruz); GW e Kauan Richard (Ituano).
- Público: 10.935 torcedores.
- Renda: R$ 271.288,00.