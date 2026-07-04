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Com gol de Renato, Santa Cruz vence o Ituano e entra de vez na briga pelo quadrangular

Com o resultado, o Tricolor chegou aos 21 pontos, assumiu a quarta colocação e se manteve firme dentro da zona de classificação para o quadrangular

Por João Victor Tavares Publicado em 04/07/2026 às 19:28 | Atualizado em 04/07/2026 às 21:53
Imagem do confronto entre Santa Cruz e Ituano pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026
Imagem do confronto entre Santa Cruz e Ituano pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026 - JAILTON JR/JC IMAGEM

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O Santa Cruz venceu o Ituano por 1 a 0 na noite deste sábado (4), na Arena de Pernambuco, e deu um passo importante na luta por vaga na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos 21 pontos, assumiu a quarta colocação e se manteve firme dentro da zona de classificação para o quadrangular decisivo.

O gol da vitória coral foi marcado por Renato, aos 10 minutos do segundo tempo. O atacante saiu do banco e foi decisivo para garantir mais três pontos ao time comandado por Cristian de Souza, que acertou nas mudanças ao longo da partida.

Renato sai do banco e decide para o Santa Cruz

Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Santa voltou melhor para a etapa final e conseguiu transformar a pressão em vantagem no placar. Renato, uma das apostas de Cristian de Souza no decorrer do jogo, aproveitou a oportunidade e marcou o gol que definiu a vitória tricolor na Arena de Pernambuco.

O resultado teve peso direto na tabela. Além de vencer um concorrente direto, o Santa ultrapassou o próprio Ituano e subiu para a 4ª colocação da Série C, fortalecendo a campanha na reta final da primeira fase.

Santa entra na briga e se aproxima da vaga na próxima fase

Com a vitória, o Santa Cruz chegou aos 21 pontos e agora ocupa a quarta posição da Série C. O resultado deixa o Tricolor em situação importante na briga por uma vaga no quadrangular do acesso, embora ainda restem seis jogos para o fim da primeira fase.

Já o Ituano caiu na classificação após a derrota e ficou com 19 pontos, perdendo espaço na disputa por um lugar entre os oito primeiros colocados.

O Santa volta a campo no próximo dia 12 de julho, fora de casa, contra o Barra, em mais um confronto importante para seguir consolidado na zona de classificação.

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Ficha do jogo - Santa Cruz 1x0 Ituano

Santa Cruz

Gabriel Souza; Thiago Ennes (Renato), William Alves, Edson Miranda e Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva e Vitinho; Ronald (Nilton), Everaldo (Fabinho) e Tiago Marques (Quirino). Técnico: Cristian de Souza.

Ituano

Saulo; Lucas Mota, Léo Coltro, GW e Tiaguinho (Guilherme); Kauan Richard (Léo Passos), Thássio e Xavier (Felipe Muranga); Neto Berola (Alason) e Razera (Bruno Mezenga). Técnico: Mazola Júnior.

  • Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE.
  • Horário: 19h30 (de Brasília).
  • Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA).
  • Assistentes: Ledes José Coutinho Neto e Jamilly Costa Oliveira (ambos da BA).
  • Gol: Renato.
  • Cartões amarelos: Edson Miranda, William Alves (Santa Cruz); GW e Kauan Richard (Ituano).
  • Público: 10.935 torcedores.
  • Renda: R$ 271.288,00.

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