Com gol de Renato, Santa Cruz vence o Ituano e entra de vez na briga pelo quadrangular

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos 21 pontos, assumiu a quarta colocação e se manteve firme dentro da zona de classificação para o quadrangular

Clique aqui e escute a matéria

O Santa Cruz venceu o Ituano por 1 a 0 na noite deste sábado (4), na Arena de Pernambuco, e deu um passo importante na luta por vaga na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos 21 pontos, assumiu a quarta colocação e se manteve firme dentro da zona de classificação para o quadrangular decisivo.

O gol da vitória coral foi marcado por Renato, aos 10 minutos do segundo tempo. O atacante saiu do banco e foi decisivo para garantir mais três pontos ao time comandado por Cristian de Souza, que acertou nas mudanças ao longo da partida.

Renato sai do banco e decide para o Santa Cruz

Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Santa voltou melhor para a etapa final e conseguiu transformar a pressão em vantagem no placar. Renato, uma das apostas de Cristian de Souza no decorrer do jogo, aproveitou a oportunidade e marcou o gol que definiu a vitória tricolor na Arena de Pernambuco.

O resultado teve peso direto na tabela. Além de vencer um concorrente direto, o Santa ultrapassou o próprio Ituano e subiu para a 4ª colocação da Série C, fortalecendo a campanha na reta final da primeira fase.

Santa entra na briga e se aproxima da vaga na próxima fase

Com a vitória, o Santa Cruz chegou aos 21 pontos e agora ocupa a quarta posição da Série C. O resultado deixa o Tricolor em situação importante na briga por uma vaga no quadrangular do acesso, embora ainda restem seis jogos para o fim da primeira fase.

Já o Ituano caiu na classificação após a derrota e ficou com 19 pontos, perdendo espaço na disputa por um lugar entre os oito primeiros colocados.

O Santa volta a campo no próximo dia 12 de julho, fora de casa, contra o Barra, em mais um confronto importante para seguir consolidado na zona de classificação.

Ficha do jogo - Santa Cruz 1x0 Ituano

Santa Cruz

Gabriel Souza; Thiago Ennes (Renato), William Alves, Edson Miranda e Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva e Vitinho; Ronald (Nilton), Everaldo (Fabinho) e Tiago Marques (Quirino). Técnico: Cristian de Souza.

Ituano

Saulo; Lucas Mota, Léo Coltro, GW e Tiaguinho (Guilherme); Kauan Richard (Léo Passos), Thássio e Xavier (Felipe Muranga); Neto Berola (Alason) e Razera (Bruno Mezenga). Técnico: Mazola Júnior.