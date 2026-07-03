Com retornos e desfalques, veja a provável escalação do Santa Cruz para enfrentar o Ituano

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Com mudanças na defesa e dúvidas no setor ofensivo, Santa Cruz finaliza preparação para enfrentar o Ituano pela 13ª rodada da Série C

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O Santa Cruz entra em campo neste sábado (4), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Ituano, na Arena de Pernambuco, pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente duas equipes separadas por apenas um ponto na tabela e vale demais na briga por vagas no G-8 da competição.

Após voltar ao G-8 na última rodada, a Cobra Coral tenta embalar a segunda vitória consecutiva para se firmar entre os oito primeiros colocados da Série C. Durante o programa Bola Rolando, da Rádio Jornal, o repórter Leonardo Boris atualizou a situação do departamento médico e indicou a provável escalação do Santa Cruz para o confronto diante do Ituano.

Qual a provável escalação do Santa Cruz?

O Santa Cruz terá mudanças na defesa para o duelo contra o Ituano. Após cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo, William Alves e Alex Ruan voltam a ficar à disposição de Cristian de Souza e devem retornar ao time titular.

William Alves entra na vaga de Eurico, que está suspenso pelo acúmulo de cartões. Na lateral esquerda, a tendência é que Alex Ruan reassuma a posição de Matheus Vinícius, principalmente pela experiência e pela maior segurança defensiva que oferece ao sistema coral.

Outra possibilidade é a manutenção de Gabriel Souza entre os titulares, enquanto Thiago Coelho deve ficar no banco de reservas. Quem também pode voltar a ser relacionado é o meia-atacante Renato, que cumpriu suspensão após a expulsão sofrida na partida contra o Ypiranga.

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Provável escalação do Santa Cruz

Gabriel Souza; Thiago Ennes, William Alves, Edson Miranda e Alex Ruan (Matheus Vinicius) ; Pedro Favela, Silva e Everaldo; Ronald, Vitinho e Diego Quirino (Eron).

Departamento médico segue com dois desfalques

Além da suspensão de Eurico, o Santa Cruz ainda não poderá contar com Zé Mário e Marquinhos, que seguem entregues ao departamento médico e continuam em tratamento.

Santa Cruz vive confronto direto pelo G-8

O Santa Cruz inicia a rodada na 7ª colocação, com 18 pontos, após voltar ao G-8 na última rodada graças à vitória sobre o Paysandu e aos tropeços dos adversários diretos.

O adversário deste sábado (04) é o Ituano, que ocupa a 4ª posição, com 19 pontos, tornando a partida na Arena de Pernambuco um confronto direto pela permanência entre os primeiros colocados da Série C. Uma vitória pode fazer a equipe coral ganhar posições na tabela antes do início da segunda metade da competição.

Arbitragem de Santa Cruz x Ituano



Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA)



Wagner Francisco Silva Souza (BA) Assistente 1: Ledes José Coutinho Neto (BA)



Ledes José Coutinho Neto (BA) Assistente 2: Jamilly Costa Oliveira (BA)



Jamilly Costa Oliveira (BA) Quarto árbitro: Hugo Soares Dias Figueiredo (PE)

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