Volante do Santa Cruz destaca competitividade da Série C: "Competição muito difícil"

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Fabinho destacou dificuldades na Série C, mas focou em voltar a vencer na Arena de Pernambuco para manter equipe firme na zona de classificação

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Dentro do G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz busca uma consolidação na zona de classificação. Após a importante vitória fora de casa sobre o Paysandu, o próximo jogo será contra o Ituano e o time coral quer aproveitar o mando de campo e o apoio da torcida coral para voltar vencer na Arena de Pernambuco.

Ciente da pressão de jogar ao lado torcida quando os rivais adotam uma postura excessivamente defensiva, o volante Fabinho tratou com naturalidade e ponderou sobre a importância de manter a regularidade tanto dentro quanto fora de casa, destacando que a teoria nem sempre se aplica aos gramados.

"Nós nos preparamos para todas as partidas, seja em casa ou fora. O retrospecto para uma equipe ser bem sucedida na competição conta geralmente com vencer em casa e buscar pontos fora. Só que isso é uma teoria. Na prática, pode acontecer de uma maneira diferente. Não é o nosso desejo, mas pode acontecer de vencer mais fora. Só que isso não é o que planejamos. Por nós, vencemos em casa e fora", explicou o meio-campista tricolor.

Experiente e conhecedor da competição, o jogador ressaltou que atuar diante do torcedor traz responsabilidades extras, já que os adversários costumam jogar fechados, exigindo paciência e precisão do elenco coral. Além disso, ressaltou que o técnico Cristian de Souza procura sempre adotar uma postura equilibrada para equipe, tanto dentro quanto fora de casa.

"É uma competição muito difícil, já passei por diversas situações. Jogando em casa, os adversários chegam fechados e temos que propor mais o jogo, arriscar mais. Assim, estamos propensos aos erros. Por isso, o nosso treinador tem adotado uma estratégia equilibrada. Temos sempre a expectativa de vencer ao lado do nosso torcedor em casa. Vamos enfrentar o Ituano e queremos conquistar os três pontos", ponderou Fabinho, projetando o duelo decisivo.

Santa Cruz na Série C

O Santa Cruz ocupa atualmente a sétima colocação da Série C com 18 pontos, apenas um a mais que o Volta Redonda, primeiro clube fora da zona de classificação, na nona posição. A competitividade da tabela é alta, já que apenas quatro pontos separam o Tricolor do Arruda do líder Guarani.

Entre eles, o vice-líder Brusque aparece com 21 pontos, seguido de perto pelo Paysandu, em terceiro com 20, e pelo Ituano, que fecha o G-4 com 19 pontos. É justamente contra a equipe paulista que o Santa Cruz medirá forças na próxima rodada, em confronto direto marcado para este sábado (30), às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco.

Essa briga direta pelas primeiras posições coroa o grande momento de reação do Santa Cruz na competição, desempenho que tem como principal destaque o trabalho do técnico Cristian de Souza.

Sob o comando do treinador, o clube coral apresenta uma campanha consistente e de forte arrancada, somando quatro vitórias diante de Inter de Limeira, Volta Redonda, Brusque e Paysandu, além de dois empates contra Ferroviária e Maringá, tendo sofrido apenas uma derrota para o Ypiranga-RS.