Santa Cruz fecha rodada dentro do G-8 da Série C após combinação de resultados; veja a classificação

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Vitória sobre o Paysandu, aliada aos tropeços de concorrentes, recoloca a Cobra Coral entre os oito melhores após mais de dois meses

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O Santa Cruz terminou a 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro dentro do G-8 da competição após mais de dois meses. Além da vitória sobre o Paysandu, a Cobra Coral foi beneficiada pelos resultados dos concorrentes diretos e encerrou a rodada na sétima colocação.

Antes do início da rodada, o Tricolor ocupava o nono lugar. Com o triunfo sobre o Paysandu e a combinação de resultados favoráveis, o Santa voltou à zona de classificação para a segunda fase pela primeira vez desde a segunda rodada da Série C.

Resultados ajudaram o Santa Cruz

Além dos três pontos conquistados pela equipe coral, outros resultados favoreceram diretamente a entrada do clube no G-8.

Caxias 1 x 1 Anápolis



Volta Redonda 3 x 0 Amazonas



Botafogo-PB 2 x 0 Brusque

Com o Caxias empatando com o lanterna da competição e o Amazonas perdendo para o Volta Redonda, o Santa Cruz conseguiu permanecer dentro dos oito melhores da Série C.

Além disso, a derrota do Brusque fez com que as primeiras colocações não se afastassem tanto do clube coral, que tem 18 pontos na competição, enquanto o Quadricolor tem 21 e está na 3ª colocação.

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Classificação da Série C



Guarani – 22 pontos – 12 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 2 derrotas

Brusque – 21 pontos – 12 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 3 derrotas

Paysandu – 20 pontos – 12 jogos – 6 vitórias – 2 empates – 4 derrotas

Ituano – 19 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 3 derrotas

Ferroviária – 19 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 3 derrotas

Inter de Limeira – 19 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 3 derrotas

Santa Cruz – 18 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 4 derrotas

Floresta – 18 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 4 derrotas

Volta Redonda – 17 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 5 derrotas

Amazonas – 17 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 5 derrotas

Caxias – 17 pontos – 12 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 3 derrotas

Botafogo-PB – 16 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 1 empate – 6 derrotas

Maringá – 16 pontos – 12 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 4 derrotas

Figueirense – 16 pontos – 12 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 4 derrotas

Ypiranga-RS – 15 pontos – 12 jogos – 4 vitórias – 3 empates – 5 derrotas

Maranhão – 14 pontos – 12 jogos – 3 vitórias – 5 empates – 4 derrotas

Barra-SC – 12 pontos – 12 jogos – 2 vitórias – 6 empates – 4 derrotas

Confiança – 11 pontos – 12 jogos – 2 vitórias – 5 empates – 5 derrotas

Itabaiana – 10 pontos – 12 jogos – 2 vitórias – 4 empates – 6 derrotas

Anápolis – 9 pontos – 12 jogos – 2 vitórias – 3 empates – 7 derrotas



Próximo jogo do Santa Cruz

A Cobra Coral volta a campo no próximo sábado (4), às 19h30, quando enfrenta o Ituano, na Arena de Pernambuco, pela 13ª rodada da Série C.

Jogos da 13ª rodada da Série C

Sábado (04/07)

17h00 – Maranhão x Inter de Limeira



19h00 – Confiança x Barra-SC



19h00 – Maringá x Volta Redonda



19h30 – Santa Cruz x Ituano



20h30 – Ferroviária x Caxias



20h30 – Guarani x Floresta

Domingo (05/07)

11h00 – Ypiranga-RS x Paysandu



21h00 – Anápolis x Botafogo-PB

Segunda-feira (06/07)

19h00 – Brusque x Figueirense



21h00 – Amazonas x Itabaiana

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