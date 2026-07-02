Santa Cruz fecha rodada dentro do G-8 da Série C após combinação de resultados; veja a classificação
Vitória sobre o Paysandu, aliada aos tropeços de concorrentes, recoloca a Cobra Coral entre os oito melhores após mais de dois meses
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O Santa Cruz terminou a 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro dentro do G-8 da competição após mais de dois meses. Além da vitória sobre o Paysandu, a Cobra Coral foi beneficiada pelos resultados dos concorrentes diretos e encerrou a rodada na sétima colocação.
Antes do início da rodada, o Tricolor ocupava o nono lugar. Com o triunfo sobre o Paysandu e a combinação de resultados favoráveis, o Santa voltou à zona de classificação para a segunda fase pela primeira vez desde a segunda rodada da Série C.
Resultados ajudaram o Santa Cruz
Além dos três pontos conquistados pela equipe coral, outros resultados favoreceram diretamente a entrada do clube no G-8.
- Caxias 1 x 1 Anápolis
- Volta Redonda 3 x 0 Amazonas
- Botafogo-PB 2 x 0 Brusque
Com o Caxias empatando com o lanterna da competição e o Amazonas perdendo para o Volta Redonda, o Santa Cruz conseguiu permanecer dentro dos oito melhores da Série C.
Além disso, a derrota do Brusque fez com que as primeiras colocações não se afastassem tanto do clube coral, que tem 18 pontos na competição, enquanto o Quadricolor tem 21 e está na 3ª colocação.
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Classificação da Série C
- Guarani – 22 pontos – 12 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 2 derrotas
- Brusque – 21 pontos – 12 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 3 derrotas
- Paysandu – 20 pontos – 12 jogos – 6 vitórias – 2 empates – 4 derrotas
- Ituano – 19 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 3 derrotas
- Ferroviária – 19 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 3 derrotas
- Inter de Limeira – 19 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 3 derrotas
- Santa Cruz – 18 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 4 derrotas
- Floresta – 18 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 4 derrotas
- Volta Redonda – 17 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 5 derrotas
- Amazonas – 17 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 5 derrotas
- Caxias – 17 pontos – 12 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 3 derrotas
- Botafogo-PB – 16 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 1 empate – 6 derrotas
- Maringá – 16 pontos – 12 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Figueirense – 16 pontos – 12 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Ypiranga-RS – 15 pontos – 12 jogos – 4 vitórias – 3 empates – 5 derrotas
- Maranhão – 14 pontos – 12 jogos – 3 vitórias – 5 empates – 4 derrotas
- Barra-SC – 12 pontos – 12 jogos – 2 vitórias – 6 empates – 4 derrotas
- Confiança – 11 pontos – 12 jogos – 2 vitórias – 5 empates – 5 derrotas
- Itabaiana – 10 pontos – 12 jogos – 2 vitórias – 4 empates – 6 derrotas
- Anápolis – 9 pontos – 12 jogos – 2 vitórias – 3 empates – 7 derrotas
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Próximo jogo do Santa Cruz
A Cobra Coral volta a campo no próximo sábado (4), às 19h30, quando enfrenta o Ituano, na Arena de Pernambuco, pela 13ª rodada da Série C.
Jogos da 13ª rodada da Série C
Sábado (04/07)
- 17h00 – Maranhão x Inter de Limeira
- 19h00 – Confiança x Barra-SC
- 19h00 – Maringá x Volta Redonda
- 19h30 – Santa Cruz x Ituano
- 20h30 – Ferroviária x Caxias
- 20h30 – Guarani x Floresta
Domingo (05/07)
- 11h00 – Ypiranga-RS x Paysandu
- 21h00 – Anápolis x Botafogo-PB
Segunda-feira (06/07)
- 19h00 – Brusque x Figueirense
- 21h00 – Amazonas x Itabaiana
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