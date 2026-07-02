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Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz fecha rodada dentro do G-8 da Série C após combinação de resultados; veja a classificação

Vitória sobre o Paysandu, aliada aos tropeços de concorrentes, recoloca a Cobra Coral entre os oito melhores após mais de dois meses

Por Lucas Valle Publicado em 02/07/2026 às 13:31
Edson Miranda, zagueiro do Santa Cruz
Edson Miranda, zagueiro do Santa Cruz - Tiago Winter

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O Santa Cruz terminou a 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro dentro do G-8 da competição após mais de dois meses. Além da vitória sobre o Paysandu, a Cobra Coral foi beneficiada pelos resultados dos concorrentes diretos e encerrou a rodada na sétima colocação.

Antes do início da rodada, o Tricolor ocupava o nono lugar. Com o triunfo sobre o Paysandu e a combinação de resultados favoráveis, o Santa voltou à zona de classificação para a segunda fase pela primeira vez desde a segunda rodada da Série C.

Resultados ajudaram o Santa Cruz

Além dos três pontos conquistados pela equipe coral, outros resultados favoreceram diretamente a entrada do clube no G-8.

  • Caxias 1 x 1 Anápolis
  • Volta Redonda 3 x 0 Amazonas
  • Botafogo-PB 2 x 0 Brusque

Com o Caxias empatando com o lanterna da competição e o Amazonas perdendo para o Volta Redonda, o Santa Cruz conseguiu permanecer dentro dos oito melhores da Série C. 

Além disso, a derrota do Brusque fez com que as primeiras colocações não se afastassem tanto do clube coral, que tem 18 pontos na competição, enquanto o Quadricolor tem 21 e está na 3ª colocação. 

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Classificação da Série C

  1. Guarani – 22 pontos – 12 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 2 derrotas
  2. Brusque – 21 pontos – 12 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 3 derrotas
  3. Paysandu – 20 pontos – 12 jogos – 6 vitórias – 2 empates – 4 derrotas
  4. Ituano – 19 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 3 derrotas
  5. Ferroviária – 19 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 3 derrotas
  6. Inter de Limeira – 19 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 3 derrotas
  7. Santa Cruz – 18 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 4 derrotas
  8. Floresta – 18 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 4 derrotas
  9. Volta Redonda – 17 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 5 derrotas
  10. Amazonas – 17 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 5 derrotas
  11. Caxias – 17 pontos – 12 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 3 derrotas
  12. Botafogo-PB – 16 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 1 empate – 6 derrotas
  13. Maringá – 16 pontos – 12 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
  14. Figueirense – 16 pontos – 12 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
  15. Ypiranga-RS – 15 pontos – 12 jogos – 4 vitórias – 3 empates – 5 derrotas
  16. Maranhão – 14 pontos – 12 jogos – 3 vitórias – 5 empates – 4 derrotas
  17. Barra-SC – 12 pontos – 12 jogos – 2 vitórias – 6 empates – 4 derrotas
  18. Confiança – 11 pontos – 12 jogos – 2 vitórias – 5 empates – 5 derrotas
  19. Itabaiana – 10 pontos – 12 jogos – 2 vitórias – 4 empates – 6 derrotas
  20. Anápolis – 9 pontos – 12 jogos – 2 vitórias – 3 empates – 7 derrotas

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Próximo jogo do Santa Cruz

A Cobra Coral volta a campo no próximo sábado (4), às 19h30, quando enfrenta o Ituano, na Arena de Pernambuco, pela 13ª rodada da Série C.

Jogos da 13ª rodada da Série C

Sábado (04/07)

  • 17h00 – Maranhão x Inter de Limeira
  • 19h00 – Confiança x Barra-SC
  • 19h00 – Maringá x Volta Redonda
  • 19h30 – Santa Cruz x Ituano
  • 20h30 – Ferroviária x Caxias
  • 20h30 – Guarani x Floresta

Domingo (05/07)

  • 11h00 – Ypiranga-RS x Paysandu
  • 21h00 – Anápolis x Botafogo-PB

Segunda-feira (06/07)

  • 19h00 – Brusque x Figueirense
  • 21h00 – Amazonas x Itabaiana

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