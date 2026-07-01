Cristian de Souza enaltece sequência positiva do Santa Cruz na Série C
Com o técnico, o Tricolor do Arruda acumulou apenas uma derrota em sete jogos, além de quatro vitórias e dois empates no Campeonato Brasileiro
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Embalado na Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz "fincou os pés" na zona de classificação e entrou de fato na briga por uma vaga no G-8 após a vitória sobre o Paysandu. Ciente do equilíbrio da competição, o técnico Cristian de Souza celebrou o bom momento, mas fez questão de alertar sobre o nível de exigência do torneio deste ano e a importância de manter os pés no chão.
"A gente consegue entrar na zona de classificação nesta Série C tão difícil, a mais difícil dos últimos anos. Temos, por baixo, 13 a 14 equipes com condição de se classificar. A gente precisa se manter, é jogo a jogo. Vamos para a nossa casa agora", destacou o comandante coral.
Agora, o Tricolor do Arruda se prepara para reencontrar o seu torcedor, elemento que o treinador considera fundamental para a sequência do campeonato. Com o apoio das arquibancadas, a expectativa é consolidar o time no grupo que avança para a próxima fase.
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"Volto a dizer, o Santa Cruz está no campeonato, está brigando pelo seu espaço. Ele cresce, tem apoio da torcida e espero que isso nos ajude e impulsione a classificar entre os oito", concluiu Cristian de Souza.
Com a conclusão da 12ª rodada da Série B, na última terça-feira, o Santa Cruz ficou na 7ª colocação com 18 pontos, um ponto a mais que o Volta Redonda que está na "porta" do G-8 na 9ª colocação.
Em relação ao topo da classificação, quatro pontos separam o Tricolor do Arruda do líder Guarani. O vice-líder Brusque possui 21 pontos, o 3º lugar Paysandu conta com 20 e o 4º colocado Ituano tem 19.
É justamente o Ituano que o Santa Cruz irá enfrentar na próxima rodada. A partida acontece neste sábado (30), às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco.
Técnico do Santa Cruz
O grande destaque da reação do Santa Cruz na Série C é o técnico Cristian de Souza. Com ele, o clube coral somou quatro vitórias (Inter de Limeira, Volta Redonda, Brusque e Paysandu), dois empates (Ferroviária e Maringá) e uma derrota (Ypiranga-RS).