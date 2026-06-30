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Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz x Ituano tem mudança na programação; veja novo horário da partida pela Série C

Confronto direto pelo G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro será disputado na tarde do próximo sábado (4), na Arena Pernambuco

Por Lucas Valle Publicado em 30/06/2026 às 11:18 | Atualizado em 30/06/2026 às 19:33
O Santa Cruz empatou por 1x1 com a Ferroviária, na Arena de Pernambuco, o duelo foi válido pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.
O Santa Cruz empatou por 1x1 com a Ferroviária, na Arena de Pernambuco, o duelo foi válido pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

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O Santa Cruz teve uma alteração na programação para a próxima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto contra o Ituano, válido pela 13ª rodada da competição, teve o horário modificado pela CBF e será disputado mais cedo.

Inicialmente marcado para as 21h, o duelo agora acontece às 19h30 do próximo sábado (4), na Arena de Pernambuco. A partida coloca frente a frente duas equipes separadas por apenas um ponto na tabela e que brigam diretamente pelas primeiras posições.

Santa Cruz x Ituano teve horário alterado

  • Jogo: Santa Cruz x Ituano
  • Rodada: 13ª rodada da Série C
  • Data: Sábado (4)
  • Novo horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Arena de Pernambuco

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Como chegam as equipes

O Santa Cruz chega embalado após vencer o Paysandu na última rodada. A Cobra Coral ocupa a 7ª colocação, dentro da zona de classificação para a próxima fase, com 18 pontos.

Com o triunfo, a Cobra Coral voltou a vencer, depois de joga mal contra o Ypiranga e perder o duelo por 1 a 0. Essa foi a 4ª vitória de Cristian de Souza desde que chegou ao clube, no início de maio. No total são: quatro triunfos, dois empates e uma derrota.

O Ituano aparece logo acima na tabela. O clube paulista é o 4º colocado, com 19 pontos, e tenta se consolidar entre os líderes da Série C. A equipe vem de três empates consecutivos e, nos últimos dez jogos, acumula quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Campanhas como mandante e visitante

Mesmo atuando como mandante, o Santa Cruz ainda busca melhorar o aproveitamento. A equipe tem apenas a 16ª melhor campanha em casa na Série C, com duas vitórias, um empate e duas derrotas, além de quatro gols marcados e três sofridos.

Já o Ituano possui a 14ª melhor campanha como visitante, somando uma vitória, dois empates e três derrotas, com sete gols marcados e 11 sofridos longe de seus domínios.

O confronto ganha ainda mais peso por reunir duas equipes que estão dentro do G-8 e seguem na disputa por uma vaga na segunda fase da Série C.

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