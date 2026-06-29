Santa Cruz possui um desfalque e conta com no mínimo três retornos para próximo jogo
O Tricolor enfrenta o Ituano, no próximo sábado (4), às 21h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em jogo válido pela 13ª rodada da Série C
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O Santa Cruz deverá ter mudanças importantes para o confronto contra o Ituano, no próximo sábado (4), válido pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Eurico está fora da partida após receber o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Paysandu e precisará cumprir suspensão automática.
Em contrapartida, o técnico Cristian de Souza recebe excelentes notícias com os retornos garantidos do zagueiro William Alves, do lateral-esquerdo Alex Ruan e do atacante Renato, que voltam a ficar à disposição da comissão técnica da equipe coral após cumprirem suspensão na última rodada.
O departamento médico do Tricolor também pode liberar mais reforços ao longo da semana para o duelo decisivo na Arena de Pernambuco.
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O goleiro Thiago Coelho, o lateral-esquerdo Zé Mário e os atacantes Eron e Marquinhos, que não viajaram para Belém devido a queixas de dores musculares, passarão por reavaliações médicas nos próximos dias. Enquanto isso, o elenco coral aproveita a segunda-feira de folga total antes de iniciar, nesta terça-feira (30), os trabalhos focados na preparação tática para o confronto.
A partida em São Lourenço da Mata carrega grande peso para as pretensões do Santa Cruz no campeonato, que atualmente ocupa a sétima colocação com 18 pontos conquistados.
Apesar de estar na zona de classificação, a equipe pernambucana liga o alerta, pois pode ser ultrapassada e deixar o G-8, a depender dos resultados dos jogos de Caxias e Amazonas, que jogam nesta terça.
Próximo jogo do Santa Cruz
O próximo jogo do Santa Cruz contra a equipe paulista está agendado para o sábado (4), às 21h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).