Everaldo cobra diretoria do Santa Cruz após vitória sobre o Paysandu: "Todo trabalhador é digno de receber"

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Atacante celebrou a vitória sobre o Paysandu, mas cobrou a diretoria do Santa Cruz pela regularização dos salários de jogadores e funcionários.

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O atacante Everaldo foi um dos protagonistas da vitória do Santa Cruz por 3 a 1 sobre o Paysandu, neste sábado (27), na Curuzu, pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Autor de um dos gols da equipe, o camisa 37 comemorou o resultado que colocou o Tricolor de volta ao G-8, mas aproveitou a entrevista após a partida para cobrar uma solução da diretoria em relação aos salários atrasados de jogadores e funcionários.

Um dos principais nomes do elenco coral nesta temporada e torcedor declarado do clube, Everaldo afirmou que o grupo segue comprometido com os objetivos dentro de campo, mas destacou que os profissionais precisam receber em dia pelo trabalho realizado.

"Todo trabalhador é digno de receber o seu salário. A gente sabe que o momento é difícil, mas precisamos que as pessoas que podem resolver isso encontrem uma solução", afirmou.

Atacante destaca força do Santa Cruz nas bolas paradas

Antes de abordar a situação financeira do clube, Everaldo fez questão de valorizar o desempenho da equipe diante do Paysandu.

Segundo o atacante, o Santa Cruz soube aproveitar uma das principais armas desenvolvidas ao longo da Série C: as jogadas de bola parada.

Foi justamente dessa forma que saiu o primeiro gol da partida. Em cobrança de escanteio de Everaldo, o atacante Juninho desviou contra a própria meta, abrindo caminho para a vitória coral na Curuzu.

Para o camisa 37, o equilíbrio da Série C faz com que detalhes sejam decisivos em partidas importantes.

"A Série C é uma competição muito equilibrada, com jogos definidos nos detalhes. A bola parada tem sido uma das nossas principais armas e felizmente conseguimos aproveitar mais uma vez", comentou.

Além da assistência no primeiro gol, Everaldo também balançou as redes ainda no primeiro tempo, ampliando a vantagem do Santa Cruz antes do intervalo.

Everaldo cobra regularização dos salários

Após falar sobre o desempenho da equipe, o atacante voltou a direcionar o discurso para os problemas financeiros vividos pelo clube.

Sem esconder o incômodo com os atrasos, Everaldo afirmou que o elenco entende as dificuldades enfrentadas pelo Santa Cruz, mas acredita que a diretoria precisa acelerar a busca por soluções.

Segundo o jogador, o grupo tem demonstrado profissionalismo mesmo diante do cenário complicado, o que ficou evidenciado pela atuação diante do Paysandu, fora de casa.

"A gente sabe que ninguém está de brincadeira. Tem um grupo de homens, de guerreiros, que veio aqui e venceu um jogo muito difícil. Agora precisamos que as pessoas que podem resolver essa situação façam a parte delas", declarou.

O atacante também lembrou que os atrasos não atingem apenas os atletas, mas também funcionários do clube, e reforçou que todos merecem receber seus vencimentos em dia.

Atacante faz alerta ao clube

Durante a entrevista, Everaldo confirmou que possui valores pendentes referentes a direitos de imagem e salários registrados em carteira.

Segundo o atacante, alguns jogadores que permanecem no clube desde a temporada passada convivem com uma situação ainda mais delicada.

Apesar disso, o camisa 37 evitou entrar em detalhes sobre valores e afirmou que seu objetivo não foi expor pessoas, mas chamar atenção para um problema que precisa ser resolvido.

Para ele, é fundamental que o Santa Cruz encontre estabilidade financeira para evitar que esse tipo de situação se torne recorrente.

"O que começa errado dificilmente termina certo. Espero que isso seja resolvido para que não vire uma cultura dentro do clube. A gente quer continuar ajudando o Santa Cruz dentro de campo, mas também espera ter tranquilidade fora dele", ressaltou.

Vitória recoloca o Santa Cruz no G-8

Mesmo convivendo com dificuldades financeiras, o Santa Cruz respondeu dentro de campo e conquistou uma vitória histórica sobre o Paysandu, a primeira da equipe coral como visitante diante do clube paraense.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos 18 pontos e voltou à zona de classificação para a segunda fase da Série C.

Agora, o time comandado por Cristian de Souza volta as atenções para o confronto contra o Ituano, marcado para o próximo sábado (4), às 21h, na Arena de Pernambuco.

Enquanto busca manter a boa fase na competição, o clube também trabalha para solucionar os problemas financeiros, que voltaram ao centro das discussões após o desabafo de um dos principais líderes do elenco.