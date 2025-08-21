Chaveamento Série D: Veja próximo adversário do Santa Cruz
Santa Cruz enfrenta o Altos neste domingo (24), na partida de volta da Série D do Campeonato Brasileiro; Tricolor precisa vencer para se classificar
O Santa Cruz vive mais uma semana decisiva na Série D do Campeonato Brasileiro. No domingo (24) encara o Altos, no Piauí, pelo jogo de volta das oitavas de final. Na ida, o jogo foi empate em 1x1. Ou seja, quem vencer se classifica para as quartas de final - fase decisiva para o acesso à Série C do ano que vem.
O Tricolor passaria até com empate. Mas aí teria que apostar na classificação nos pênaltis, assim como foi contra o Sergipe. Lembrando que na Série D não há o critério do gol fora para desempatar.
Se passar de fase, o Santa Cruz joga as quartas de final valendo o acesso. Nessa etapa não há chaveamento prévio. Na quarta fase da Série D, os jogos são definidos pela classificação geral de toda a Série D. Será feito um ranking de primeiro a oitavo entre os classificados, sendo definido os duelos da seguinte maneira: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º. A vantagem de decidir em casa cabe aos melhores classificados.
Até o momento, o Santa Cruz tem a oitava melhor campanha da Série D. Ou seja, existe uma grande chance de ficar na parte debaixo da classificação, tendo que decidir fora de casa a vaga na Série C. Abaixo os cenários de prováveis adversários, tomando a classificação geral (ao fim da matéria).
Chaveamento - Série D - Quartas de final - Prováveis adversários do Santa Cruz
Tomando que existem inúmeros cenários, separamos apenas alguns, levando em consideração alguns critérios como favoritismo para os times de melhor campanha ou que decidem em casa.
Cenário 1: Todos os mandantes vencem a volta e se classificam (com exceção de Altos × Santa)
- Mandantes que “passam” com vitória: Barra, Inter de Limeira, Aparecidense, ASA, Mixto, Central, América-RN.
- Santa vence o Altos fora (+3 pts).
Classificados e chaveamento:
- ASA (43 pts)
- Aparecidense (42)
- Inter de Limeira (40)
- América-RN (37)
- Barra (36)
- Santa Cruz (34)
- Central (33)
- Mixto (31)
- Adversário do Santa: Inter de Limeira (3º).
- Mando: ida com o Santa Cruz, volta em Limeira.
Cenário 2: Barra × Ceilândia termina em empate (1 ponto para cada) e vai aos pênaltis
Cenário 2A - Barra se classifica nos pênaltis
Demais mandantes vencem e se classificam; Santa vence o Altos (+3).
Classificados e chaveamento:
- ASA
- Aparecidense
- Inter
- América-RN
- Barra*
- Santa Cruz*
- Central
- Mixto
- Adversário do Santa: Inter de Limeira (3º).
- Mando igual ao cenário A
*Observação: como Barra e Santa ficam empatados em pontos (34) e vitórias (10), o desempate vai ao saldo. Com o empate do Barra, o saldo dele segue +14; o do Santa era +10 antes da volta.
Para o Santa ultrapassar o Barra nesse cenário, precisa vencer por 4 gols (igualaria o saldo em +14 e levaria vantagem no critério seguinte, GM) ou por 5+ gols (passa no saldo). Se ganhar por até 3 gols, permanece 6º.
Cenário 2B - Ceilândia se classifica nos pênaltis
Demais mandantes vencem e se classificam; Santa vence o Altos (+3).
Classificados e chaveamento
- ASA
- Aparecidense
- Inter
- América-RN
- Santa Cruz
- Ceilândia
- Central
- Mixto
- Adversário do Santa: América-RN (4º).
- Mando: ida com o Santa Cruz, volta em Natal.
Cenário 3 - Santa Cruz avança nos pênaltis (empata a volta: +1 ponto)
- Demais mandantes vencem e se classificam.
Classificados e chaveamento
- ASA (43)
- Aparecidense (42)
- Inter (40)
- América-RN (37)
- Barra (36)
- Central (33)
- Santa Cruz (32)
- Mixto (31)
- Adversário do Santa: Aparecidense (2º).
- Mando: ida com o Santa, volta em Aparecida de Goiânia.
Em outras palavras, o Santa Cruz para ter uma vantagem nas quartas de final teria que secar ASA, Aparecidense, Inter de Limeira e América-RN para que dois ou mais deles não consigam avançar. Assim, o Tricolor, com a vitória, estaria entre as melhores campanhas.
Classificação geral da Série D
- ASA — 40
- Aparecidense — 39
- Inter de Limeira — 37
- América-RN — 34
- Altos — 33
- Barra — 33
- Ceilândia — 33
- Santa Cruz — 31
- Rio Branco-ES — 30
- Manauara — 30
- Central — 30
- Cianorte — 29
- Mixto — 28
- Imperatriz — 27
- Goiatuba — 26
- Maranhão — 25
Jogos das oitavas de final
Times à esquerda decidem em casa a volta. Ao lado o placar da ida.
- Barra x Ceilândia — ida: 1x1
- Aparecidense x Goiatuba EC — ida: 3x2 para o Aparecidense
- Inter de Limeira x Rio Branco-ES — ida: 1x0 para a Inter
- ASA x Manauara EC — ida: 1x0 para o ASA
- Mixto x Cianorte — ida: 1x1
- Central x Maranhão — ida: 1x2 para o Maranhão
- América-RN x Imperatriz — ida: 1x0 para o América-RN
- Altos x Santa Cruz — ida: 1x1