Oitavas de final da Série D 2025: Veja os resultados dos jogos de ida

O jogo entre Santa Cruz x Altos, nesta segunda-feira, 18 de agosto de 2025, é o último dos jogos de ida das oitavas de final da Série D do Brasileiro

Apenas um jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não foi realizado. Trata-se de Santa Cruz x Altos, que acontece nesta segunda-feira (18), às 18h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Os demais confrontos foram realizados neste final de semana, 16 e 17 de agosto de 2025 (sábado e domingo). As partidas de volta serão realizadas todos no outro final de semana: sábado (23) e domingo (24). Apenas os times semifinalistas estão garantidos na Série C de 2026.

Veja os resultados dos jogos de ida das oitavas de final da Série D 2025

Maranhão 2x1 Central



Imperatriz 0x1 América-RN



Manauara 0x1 ASA



Goiatuba 2x3 Aparecidense



Rio Branco-ES 0x1 Inter de Limeira



Cianorte 1x1 Mixto-MT



Ceilândia 1x1 Barra-SC

Confira o tabela das partidas de volta

Sábado (23)

16h - Barra-SC x Ceilândia



16h - Inter de Limeira x Rio Branco-ES



16h - Aparecidense x Goiatuba



18h - Mixto-MT x Cianorte



18h - ASA x Manauara

Domingo (24)

16h - Central x Maranhão



16h - América-RN x Imperatriz



18h - Altos x Santa Cruz

Saiba o chaveamento das quartas de final

1ª melhor campanha x 8ª melhor campanha



4ª melhor campanha x 5ª melhor campanha



2ª melhor campanha x 7ª melhor campanha



3ª melhor campanha x 6ª melhor campanha

*Os times com as melhores campanhas decidem em casa