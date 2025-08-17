Oitavas de final da Série D 2025: Veja os resultados dos jogos de ida
O jogo entre Santa Cruz x Altos, nesta segunda-feira, 18 de agosto de 2025, é o último dos jogos de ida das oitavas de final da Série D do Brasileiro
Apenas um jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não foi realizado. Trata-se de Santa Cruz x Altos, que acontece nesta segunda-feira (18), às 18h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
Os demais confrontos foram realizados neste final de semana, 16 e 17 de agosto de 2025 (sábado e domingo). As partidas de volta serão realizadas todos no outro final de semana: sábado (23) e domingo (24). Apenas os times semifinalistas estão garantidos na Série C de 2026.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Veja os resultados dos jogos de ida das oitavas de final da Série D 2025
- Maranhão 2x1 Central
- Imperatriz 0x1 América-RN
- Manauara 0x1 ASA
- Goiatuba 2x3 Aparecidense
- Rio Branco-ES 0x1 Inter de Limeira
- Cianorte 1x1 Mixto-MT
- Ceilândia 1x1 Barra-SC
Confira o tabela das partidas de volta
Sábado (23)
- 16h - Barra-SC x Ceilândia
- 16h - Inter de Limeira x Rio Branco-ES
- 16h - Aparecidense x Goiatuba
- 18h - Mixto-MT x Cianorte
- 18h - ASA x Manauara
Domingo (24)
- 16h - Central x Maranhão
- 16h - América-RN x Imperatriz
- 18h - Altos x Santa Cruz
Saiba o chaveamento das quartas de final
- 1ª melhor campanha x 8ª melhor campanha
- 4ª melhor campanha x 5ª melhor campanha
- 2ª melhor campanha x 7ª melhor campanha
- 3ª melhor campanha x 6ª melhor campanha
*Os times com as melhores campanhas decidem em casa