Série de seis episódios da NBA Brasil revisita carreira do catarinense, desde a infância em Blumenau até o comando do Chicago Bulls

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A trajetória histórica de Tiago Splitter na NBA será retratada em um documentário produzido pela liga. Primeiro brasileiro a assumir o cargo de técnico principal (head coach) de uma franquia da NBA, o catarinense é o protagonista de "Splitter - o Primeiro", série em seis episódios lançada no canal oficial da NBA Brasil no YouTube.

A produção revisita a carreira do treinador, desde a infância em Blumenau, Santa Catarina, passando pela trajetória como jogador, até a chegada ao comando do Chicago Bulls. O documentário reúne imagens inéditas, registros de arquivo e depoimentos de familiares, amigos, companheiros de equipe e profissionais que acompanharam sua trajetória.

Splitter foi o primeiro brasileiro a conquistar um título da NBA como jogador, quando venceu a liga com o San Antonio Spurs, em 2014. Também acumulou passagens pelo basquete espanhol e defendeu a Seleção Brasileira por mais de uma década.

Antes de assumir o Chicago Bulls, em junho deste ano, o treinador trabalhou como assistente técnico do Brooklyn Nets, Houston Rockets e Portland Trail Blazers. Na Europa, conquistou a Copa da França e a Liga Francesa como técnico principal do Paris Basketball, tornando-se também o primeiro brasileiro a vencer títulos como treinador principal no continente.

O documentário aborda os desafios da carreira, a rotina de trabalho e os bastidores da vida de Splitter como jogador e treinador, incluindo a preparação para partidas e o cotidiano fora das quadras.

O primeiro episódio já está disponível no YouTube da NBA Brasil. O segundo será lançado na próxima terça-feira (1º), enquanto as datas dos demais capítulos ainda serão divulgadas.

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