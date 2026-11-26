Recife recebe curso sobre preparação física e gestão de desempenho de atletas
Formação será realizada no Studio Semper, no dia 5 de dezembro, com atividades voltadas ao treinamento, desempenho e recuperação de atletas
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O Recife receberá, no próximo dia 5 de dezembro (sábado), o curso Performance na Prática, voltado à preparação física e à gestão de desempenho de atletas. A formação será ministrada pelo educador físico Matheus Cioccari, especialista no acompanhamento de esportistas de alto rendimento.
O curso será realizado no Studio Semper, localizado na Avenida Dezessete de Agosto, e abordará métodos de avaliação, prescrição e monitoramento de treinamentos, com base em evidências científicas.
Entre os conteúdos previstos estão conceitos de força, potência, velocidade, controle das cargas de treinamento, fadiga e recuperação física.
Quem é Matheus Cioccari?
Natural de Porto Alegre, Matheus Cioccari é mestre em Bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e em Rendimento Físico e Esportivo pela Universidad Pablo de Olavide, na Espanha. Atualmente, também é doutorando pela UFRGS.
O educador físico atua na preparação e no acompanhamento de atletas de alto rendimento, com foco na individualização das estratégias de treinamento e no monitoramento do desempenho esportivo.
Além do Recife, Cioccari também ministrará o curso em João Pessoa, no dia 6 de dezembro.
Como participar do curso Performance na Prática no Recife?
Os interessados podem obter informações sobre as inscrições pelo telefone (81) 98162-1333 ou pelo perfil de Matheus Cioccari no Instagram.
Serviço: curso Performance na Prática
- Data: 5 de dezembro de 2026 (sábado);
- Local: Studio Semper;
- Endereço: Avenida Dezessete de Agosto, 1837, Recife (PE);
- Ministrante: Matheus Cioccari;
- Informações e inscrições: (81) 98162-1333;
- Instagram: @matheus.cioccari.
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